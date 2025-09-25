Тімоті Снайдер посадив дерево у Львові

У Львові стартувала акція «Подаруй місту дерево», до якої долучився професор Тімоті Снайдер

У Львові розпочалася екологічна акція «Подаруй місту дерево», до якої долучився відомий американський історик та професор Тімоті Снайдер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Андрія Садового.

Андрій Садовий закликав жителів та гостей міста наслідувати приклад професора Снайдера та взяти участь в акції.

«Хочете бути як Снайдер? Тоді долучайтесь до акції «Подаруй місту дерево». До 15 жовтня можна обрати локацію і висадити власне іменне дерево», – розповів Андрій Садовий.

Долучитись до акції можна, заповнивши електронну форму.

Нагадаємо, професор Єльського університету та історик Тімоті Снайдер порівняв президента США Дональда Трампа з президентом-втікачем Віктором Януковичем, назвавши його «харизматичним Януковичем». За словами Снайдера, Трамп є «типовим хуліганом», який використовує риторику, яка може призвести до насильства, хоча сам і не віддає прямих наказів про його вчинення, пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

Тімоті Снайдер пояснив, що Трамп захоплюється російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки Путін може робити те, на що сам Трамп не здатен – вбивати людей.

Як відомо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міського голови.

За словами Садового, в одному з телефонів, яким він «спілкується з різними поважними людьми», було знайдено прослуховувальний пристрій. Його вдалося помітити під час ремонту, оскільки, за словами мера, телефон почав останнім часом несправно працювати.