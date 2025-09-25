Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Тімоті Снайдер посадив дерево у Львові

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Тімоті Снайдер посадив дерево у Львові
фото: Андрій Садовий

У Львові стартувала акція «Подаруй місту дерево», до якої долучився професор Тімоті Снайдер

У Львові розпочалася екологічна акція «Подаруй місту дерево», до якої долучився відомий американський історик та професор Тімоті Снайдер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Андрія Садового.

Андрій Садовий закликав жителів та гостей міста наслідувати приклад професора Снайдера та взяти участь в акції.

«Хочете бути як Снайдер? Тоді долучайтесь до акції «Подаруй місту дерево». До 15 жовтня можна обрати локацію і висадити власне іменне дерево», – розповів Андрій Садовий.

Долучитись до акції можна, заповнивши електронну форму.

Нагадаємо, професор Єльського університету та історик Тімоті Снайдер порівняв президента США Дональда Трампа з президентом-втікачем Віктором Януковичем, назвавши його «харизматичним Януковичем». За словами Снайдера, Трамп є «типовим хуліганом», який використовує риторику, яка може призвести до насильства, хоча сам і не віддає прямих наказів про його вчинення, пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

Тімоті Снайдер пояснив, що Трамп захоплюється російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки Путін може робити те, на що сам Трамп не здатен – вбивати людей.

Як відомо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міського голови.

За словами Садового, в одному з телефонів, яким він «спілкується з різними поважними людьми», було знайдено прослуховувальний пристрій. Його вдалося помітити під час ремонту, оскільки, за словами мера, телефон почав останнім часом несправно працювати.

Читайте також:

Теги: Тімоті Снайдер Львів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будівлю, яка є пам’яткою початку ХХ століття, вдалося врятувати від знесення та відновити
У Львові розпочався пластовий рік: відкрито молодіжний простір у будівлі-пам’ятці
20 вересня, 12:25
17-річний юнак з Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкащини були завербовані
СБУ у Львові викрила російських агентів-підлітків, які готували теракт
4 вересня, 14:45
Жир, що потрапляє в труби, швидко охолоджується і перетворюється на жирні пробки, попереджають фахівці «Львівводоканалу»
Комунальники пояснили, як правильно утилізувати використаний жир на кухні
3 вересня, 15:48
Церемонія прощання з Андрієм Парубієм (онлайн)
Церемонія прощання з Андрієм Парубієм (онлайн)
2 вересня, 15:10
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
1 вересня, 18:36
Правоохоронці не виключають політичних мотивів убивства
Вбивство Андрія Парубія: що відомо станом на ранок 1 вересня
1 вересня, 09:13
Правоохоронці розповіли, що відомо про вбивцю Андрія Парубія
Поліція повідомила, кого розшукують через убивство Парубія
30 серпня, 19:29
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38
Прапор Надії підняв Андрій Гоза, син українського військового
У Львові підняли Прапор Надії в пам'ять про зниклих безвісти
30 серпня, 11:24

Події в Україні

Тімоті Снайдер посадив дерево у Львові
Тімоті Снайдер посадив дерево у Львові
На Запорізькій АЕС другий день поспіль триває блекаут: подробиці
На Запорізькій АЕС другий день поспіль триває блекаут: подробиці
Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Чернігова
Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Чернігова
Московська церква в Україні визнала, що окупанти катують її священників
Московська церква в Україні визнала, що окупанти катують її священників
Розвідка спалила літаки Ан-26 та радіолокаційні станції окупантів
Розвідка спалила літаки Ан-26 та радіолокаційні станції окупантів
«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через ворожі обстріли
«Укрзалізниця» повідомила про затримки потягів через ворожі обстріли

Новини

В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua