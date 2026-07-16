Ще одна область заборонила роботу АЗС під час тривог

Рішення ухвалили після удару по заправці в Малинській громаді, де двоє людей отримали поранення

Автозаправні станції у Коростенському районі на півночі Житомирської області відтепер не працюватимуть під час повітряної тривоги. Про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, пише «Главком».

Наказ для Коростенського району

Бунечко підписав наказ, згідно з яким усі АЗС на території Коростенського району під час повітряної тривоги мають припиняти роботу та вживати заходів для евакуації працівників і відвідувачів до найближчих укриттів або інших безпечних місць. За словами очільника ОВА, документ з'явився через ворожі атаки останніх днів на паливну інфраструктуру півночі Житомирщини, які свідчать про підвищення небезпеки для жителів області.

Що передувало рішенню

Вранці 15 липня російські війська завдали удару по одній з автозаправних станцій у Малинській громаді. Двоє людей постраждали, їх госпіталізували, один із поранених перебуває у тяжкому стані. Це вже не перша атака на АЗС у цьому районі: попередня сталася 14 липня, коли два «шахеди» влучили по заправці в Малині – тоді обійшлося без постраждалих.

Колишній радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) заявив, що ретранслятори в Білорусі можуть періодично використовуватися для наведення дронів на цілі в Україні – зокрема, за його словами, характерна для цього поведінка мав реактивний «шахед», який атакував АЗС у Малині.

АЗС під прицілом по всій Україні

За останній місяць російські війська атакували близько 100 автозаправних станцій різних мереж в Україні. З 1 липня мережа WOG запровадила особливий режим роботи заправок у семи прифронтових областях, а Кабмін затвердив додаткові заходи для посилення безпеки АЗС. МЗС Азербайджану окремо вручило послу РФ ноту протесту через удар «шахедів» по АЗС азербайджанської компанії SOCAR у Миколаївській області.

Нагадаємо, мережа WOG запровадила особливий режим роботи АЗС у кількох прифронтових областях – заправки не працюють вночі, а під час повітряної тривоги відпуск пального призупиняють.

До слова, атаки на прифронтові АЗС стали для Росії практично щоденною тактикою – за словами Бескрестнова, ворог б'є по цивільних заправках у відповідь на удари українських сил по своїй логістиці.