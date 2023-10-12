ДСНС створить державну базу укриттів

Впровадження системи надасть громадянам можливість бачити найближчі та найзручніші для них укриття на єдиному ресурсі зі зручним інтерфейсом

Систему укриттів планують інтегрувати в застосунок «Дія»

В Україні створять єдину інформаційну систему захисних споруд цивільного захисту. Про це повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький.

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Зазначається, що Державна служба з надзвичайних ситуацій за дорученням Кабміну та РНБО провадить роботу зі створення єдиної Інформаційної системи «Облік і візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту».

Вітовецький зазначив, що впровадження системи надасть громадянам можливість бачити найближчі та найзручніші для них укриття на єдиному ресурсі зі зручним інтерфейсом.

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До адміністрування системи хочуть залучити представників обласних, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також територіальних органів ДСНС.

Надалі систему планують інтегрувати в застосунок «Дія». Відповідні переговори відомство наразі веде з Міністерством цифрової трансформації.

«Це перспектива ну декількох, можливо, днів чи тижнів, і ми зможемо побачити цей ресурс», – сказав він.

Вітовецький також зазначив, що офіційна державна база укриттів відрізнятиметься від аналогічних продуктів, які вже функціонують в інформаційному просторі, адже її наповнення і верифікація, а також вимоги до адміністрування будуть чітко регламентовані.

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Нагадаємо, у Гостомелі, на території єдиної початкової школи, збудували унікальне бомбосховище Hobbit house. Воно має вигляд справжнього казкового будиночка гобітів. Казкове бомбосховище для школярів збудувала благодійна організація Gurtum Charity Foundation. Роботи з його будівництва йшли з нуля. Також за сприяння фонду була відбудована вся школа. А у Харкові з вересня працюють класи, які розташували прямо на станціях метрополітену. Школярі комбінують онлайн та офлайн навчання.