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ДСНС створить державну базу укриттів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
ДСНС створить державну базу укриттів
Впровадження системи надасть громадянам можливість бачити найближчі та найзручніші для них укриття на єдиному ресурсі зі зручним інтерфейсом
фото з відкритих джерел

Систему укриттів планують інтегрувати в застосунок «Дія»

В Україні створять єдину інформаційну систему захисних споруд цивільного захисту. Про це повідомив директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький.

Зазначається, що Державна служба з надзвичайних ситуацій за дорученням Кабміну та РНБО провадить роботу зі створення єдиної Інформаційної системи «Облік і візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту».

Вітовецький зазначив, що впровадження системи надасть громадянам можливість бачити найближчі та найзручніші для них укриття на єдиному ресурсі зі зручним інтерфейсом.

До адміністрування системи хочуть залучити представників обласних, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також територіальних органів ДСНС.

Надалі систему планують інтегрувати в застосунок «Дія». Відповідні переговори відомство наразі веде з Міністерством цифрової трансформації.

«Це перспектива ну декількох, можливо, днів чи тижнів, і ми зможемо побачити цей ресурс», – сказав він.

Вітовецький також зазначив, що офіційна державна база укриттів відрізнятиметься від аналогічних продуктів, які вже функціонують в інформаційному просторі, адже її наповнення і верифікація, а також вимоги до адміністрування будуть чітко регламентовані.

Нагадаємо, у Гостомелі, на території єдиної початкової школи, збудували унікальне бомбосховище Hobbit house. Воно має вигляд справжнього казкового будиночка гобітів. Казкове бомбосховище для школярів збудувала благодійна організація Gurtum Charity Foundation. Роботи з його будівництва йшли з нуля. Також за сприяння фонду була відбудована вся школа. А у Харкові з вересня працюють класи, які розташували прямо на станціях метрополітену. Школярі комбінують онлайн та офлайн навчання.

Теги: укриття війна ДСНС

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