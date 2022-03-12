Ізраїль пропонує Україні капітулювати перед рашистськими окупантами

Беннет радить Зеленському здатися Росії

Прем'єр-міністр Нафталі Беннетт сказав президенту України Володимиру Зеленському, що він рекомендує Україні прийняти пропозицію президента Росії Володимира Путіна припинити війну, яка вже коштувала багатьох життів, у телефонній розмові у вівторок, повідомляє jpost із посиланням на чиновника в уряді України. За словами чиновника, Зеленський не послухався поради Беннета.

Джерело стверджує, що телефонний дзвінок ініціював Беннет.

«Я б подумав про життя своїх людей і прийняв пропозицію», – сказав Беннет.

Відповідь Зеленського була короткою.

«Я вас чую», – сказав він.

«Беннет радить нам здатися, – сказав чиновник. – Ми не маємо наміру це робити. Ми знаємо, що пропозиція Путіна – це лише початок».

Протягом останніх двох тижнів, а особливо після візиту Беннета до Москви, офіс прем'єр-міністра та міністерство закордонних справ заявляли, що посередницькі зусилля Ізраїлю змушують їх дотримуватися ще більш обережного та збалансованого підходу. Це повідомлення також тихо передали в офіс Зеленського. Посадовець також повідомив, що Ізраїль попросив Україну не просити більше військової та оборонної допомоги, оскільки такий запит може зашкодити посередницьким зусиллям.

За словами чиновника, однак, офіс Зеленського не бачить результатів від посередництва. Він сказав, що Беннетт не стільки посередник, скільки функціонує як поштова скринька і просто передає повідомлення між двома сторонами. За його словами, посереднику необхідно спробувати знайти компроміс між двома сторонами і зробити власні пропозиції.

«Нам не потрібна поштова скринька, – сказав чиновник. – У нас їх достатньо. Якщо Беннет хоче бути нейтральним і посередником, ми очікуємо, що він призначить когось, хто працюватиме над цим день і ніч, і спробує знайти компроміс».

Українські чиновники вважають, що участь Беннета у дипломатичних зусилля пов’язана з його небажанням займати чітку позицію щодо російського вторгнення через страх, що це зашкодить зв’язкам Ізраїлю з Росією.

Нагадаємо, 5 березня відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна і прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета. Згодом прем'єр Ізраїлю подзвонив Зеленському після зустрічі з Путіним.

Раніше стало відомо, що Україна просить прем’єра Ізраїлю про посередництво у переговорах із РФ.

Кілька днів тому Зеленський подякував Ізраїлю за підтримку України.

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