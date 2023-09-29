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Російська збірна візьме участь у Паралімпіаді-2024

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російська збірна візьме участь у Паралімпіаді-2024
До кінця засідань делегати визначать, під яким прапором виступатимуть росіяни: державним чи нейтральним
фото з відкритих джерел

На генасамблеї МПК не підтримали повне призупинення членства Росії

Російські спортсмени зможуть змагатися на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі з 28 серпня до 8 вересня. Про це повідомляє пресслужба Міжнародного паралімпійського комітету.

Відповідне рішення ухвалили делегати Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету в Бахрейні.

Російська збірна візьме участь у Паралімпіаді-2024 фото 1
фото: скріншот

Повне призупинення членства Національного паралімпійського комітету Росії через порушення його конституційних членських зобов'язань не підтримали. Проти проголосували 74 члени МПК, 65 висловилися за, 13 утрималися.

До кінця засідань 29 вересня, делегати мають визначити, під яким прапором росіяни зможуть виступити на турнірі: державним прапором РФ або нейтральним.

Нагадаємо, Національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі. МОК заявив, що пізніше розгляне можливість участь у змаганнях в Парижі окремих російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі. 

Питання про допуск російських та білоруських спортсменів на Олімпійські Ігри в Парижі залишається відкритим. Українці побоюються, що Олімпійські Ігри в Парижі та виступи російських спортсменів будуть використані Москвою у пропагандистських цілях.

МОК зажадав відновити лише тих спортсменів, які раніше не помічені у підтримці своїх військ в Україні та не мають зв'язків із армією чи силовими структурами. Крім того, спортсмени не зможуть виступати під своїми національними кольорами, а церемонії вручення медалей відбуватимуться без прапора та гімну країни.

Теги: українці російські спортсмени росіяни олімпійські ігри запрошення паралімпійські ігри

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