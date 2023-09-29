Російська збірна візьме участь у Паралімпіаді-2024

До кінця засідань делегати визначать, під яким прапором виступатимуть росіяни: державним чи нейтральним

На генасамблеї МПК не підтримали повне призупинення членства Росії

Російські спортсмени зможуть змагатися на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі з 28 серпня до 8 вересня. Про це повідомляє пресслужба Міжнародного паралімпійського комітету.

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Відповідне рішення ухвалили делегати Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету в Бахрейні.

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Повне призупинення членства Національного паралімпійського комітету Росії через порушення його конституційних членських зобов'язань не підтримали. Проти проголосували 74 члени МПК, 65 висловилися за, 13 утрималися.

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До кінця засідань 29 вересня, делегати мають визначити, під яким прапором росіяни зможуть виступити на турнірі: державним прапором РФ або нейтральним.

Нагадаємо, Національні олімпійські комітети РФ та Білорусі не отримали від Міжнародного олімпійського комітету запрошення до участі в літніх Олімпійських іграх-2024 в Парижі. МОК заявив, що пізніше розгляне можливість участь у змаганнях в Парижі окремих російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі.

Питання про допуск російських та білоруських спортсменів на Олімпійські Ігри в Парижі залишається відкритим. Українці побоюються, що Олімпійські Ігри в Парижі та виступи російських спортсменів будуть використані Москвою у пропагандистських цілях.

МОК зажадав відновити лише тих спортсменів, які раніше не помічені у підтримці своїх військ в Україні та не мають зв'язків із армією чи силовими структурами. Крім того, спортсмени не зможуть виступати під своїми національними кольорами, а церемонії вручення медалей відбуватимуться без прапора та гімну країни.