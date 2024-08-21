На Житомирщині зафіксовано випадок африканської чуми свиней

В Коростенському районі Житомирської області зафіксували випадки страшної хвороби серед диких свиней

У Коростенському районі Житомирської області підтверджено випадок африканської чуми свиней (АЧС) серед диких тварин. Фахівці Держпродспоживслужби виявили чотири трупи диких свиней, які були утилізовані, а місце виявлення та спалювання пройшло дезінфекцію. Про це «Главкому» розповіла фахівчиня з інтерв’ювання Головного управління Держпродспоживслужби в області Галина Заріцька.

«Фахівці виїхали на місце події, відібрали проби та направили в Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи в Києві, де 20 серпня діагноз африканської чуми свиней підтвердили. Спеціалісти Коростенського відділу Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини спільно з представниками громадської організації провели огляд мисливських угідь поряд з вогнищем, в результаті чого виявили чотири трупи диких свиней. Тварин утилізували, провели дезінфекцію місця виявлення та спалювання тварин. Це вже другий випадок АЧС в області. Хворіють лише свині та дикі кабани, але передається дуже швидко та призводить до економічних збитків якщо до прикладу спалах у господарстві»,– повідомила Зарізька.

Для боротьби зі спалахом було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, яка визначила небезпечні зони та оголосила карантин на 40 днів у селах Холосне, Злобичі та Нивка.



Фахівчиня додала, що в переважній більшості випадків збудник АЧС циркулює в дикій фауні, як і сталося у Коростенському районі. Наразі ситуація контролюється, і вживаються всі необхідні заходи для запобігання подальшому поширенню хвороби.

Нагадаємо, на Київщині було введено карантин через спалах африканської чуми.

До слова, протягом липня 2023 року на Чернігівщині зареєстровано три осередки спалаху африканської чуми свиней (АЧС).