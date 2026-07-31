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Сибіга розповів, як Росія використовує кризу в Іспанії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сибіга розповів, як Росія використовує кризу в Іспанії
Сибіга заявив про нову інформаційну атаку Росії на Європу
фото: АР

За кілька днів проросійські ресурси опублікували понад 1,5 тис. матеріалів про Сеуту, намагаючись посилити паніку навколо міграції в Європі

Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія використовує міграційну кризу в іспанському анклаві Сеута як інструмент інформаційного впливу на країни Європейського Союзу. За його словами, лише за кілька днів проросійська мережа поширила понад 1,5 тис. матеріалів на цю тему. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Сибіги в соцмережі X.

За словами очільника української дипломатії, аналітики зафіксували масштабну інформаційну кампанію, яку очолюють проросійська мережа «Правда» та російський державний пропагандистський ресурс RT. Зокрема, іспанська версія «Правди» опублікувала майже 300 матеріалів про події в Сеуті, тоді як кожне з видань RT розмістило понад 25 публікацій.

Сибіга наголосив, що Кремль уже багато років використовує міграцію та інші чутливі теми для маніпуляцій громадською думкою в Європі. На його переконання, Росія прагне посилити страхи, поляризувати суспільства та дестабілізувати європейські держави.

«Справа не лише в тому, що відбувається в Сеуті. Росія використовує будь-яку тему, щоб просувати свої інтереси та впливати на громадську думку», – зазначив він.

Виконувач обов'язків глави МЗС переконаний, що ефективно протидіяти таким кампаніям можна лише шляхом повного блокування російських пропагандистських ресурсів. Він закликав усі європейські країни, які серйозно ставляться до власної національної безпеки, заборонити їхню діяльність.

Нагадаємо, останніми днями іспанський анклав Сеута переживає масштабну міграційну кризу через різке збільшення кількості нелегальних мігрантів із Марокко.

На тлі цих подій кілька європейських держав уже закликали Іспанію посилити контроль над зовнішнім кордоном Європейського Союзу, а Єврокомісія запевнила, що спеціальні правила Шенгенського кодексу не дозволять мігрантам безконтрольно переміщуватися до інших країн ЄС.

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Теги: Марокко Шенгенская зона Іспанія

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