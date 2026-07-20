Росіяни вдарили ракетами по Одесі

Унаслідок удару постраждала інфраструктура

Сьогодні, 20 липня, російська терористична армія вдарила ракетами по Одесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської МВА Сергія Лисака.

«Ворог продовжує терор нашого міста. Зранку він здійснив ракетну атаку на Одесу. Постраждала інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

Лисак наголосив, що на місці удару працюють відповідні служби.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1608-й день повномасштабної війни в Україні.