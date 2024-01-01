Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У перший день нового року РФ атакувала Україну дронами: деталі атаки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У перший день нового року РФ атакувала Україну дронами: деталі атаки
Оборонці неба збили дев'ять із десяти дронів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Українські військові збили майже всі ворожі цілі

Вдень 1 січня російські загарбники випустили по Україні десять ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Українські захисники неба збили дев’ять із них. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«Близько 14.00 1 січня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 із північного напрямку. Протиповітряною обороною знищено дев’ять ворожих «Шахедів», – ідеться в повідомленні.

У перший день нового року РФ атакувала Україну дронами: деталі атаки фото 1
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Крім того, на східному напрямку знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, що російські окупанти 1 січня атакували Київщину дронами. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях. Уламків дронів упали в декількох населених пунктах. Минулося без жертв.

Як повідомлялося, у новорічну ніч окупанти випустили по Україні 90 «Шахедів». Зокрема, росіяни знищили музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкодили будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера. Крім того, внаслідок обстрілу Одеси у ніч на 1 січня загинув 15-річний підліток, ще сім людей отримали поранення.

А сьогодні вдень російські окупанти вдарили по двоповерховому будинку на Сумщині. Унаслідок цього двоє людей загинули.

Триває 667-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Теги: безпілотник обстріл Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У всіх регіонах більшість населення вважають, що в майбутньому Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС
Яким буде майбутнє України через 10 років? Думка громадян за рік суттєво змінилася
29 грудня, 2023, 17:52
Путін переконаний, що на Заході є люди, які хочуть роздробити країну-агресорку
«Сама Україна для нас не ворог». Путін відзначився черговою цинічною заявою
Сьогодні, 14:33
«Бавовна» в Білгороді
Обстріл Білгорода: кількість загиблих зросла до десяти, серед них є дитина
30 грудня, 2023, 16:05

Події в Україні

ЗСУ вразили відео роботи українського снайпера
ЗСУ вразили відео роботи українського снайпера
У перший день нового року РФ атакувала Україну дронами: деталі атаки
У перший день нового року РФ атакувала Україну дронами: деталі атаки
Яка ситуація на найпекельніших ділянках фронту: дані Генштабу
Яка ситуація на найпекельніших ділянках фронту: дані Генштабу
Атака дронів на Сумщину: є загиблі та поранена (фото)
Атака дронів на Сумщину: є загиблі та поранена (фото)
ЗМІ: У Лисичанську стався «приліт» по училищу, де базувалися окупанти
ЗМІ: У Лисичанську стався «приліт» по училищу, де базувалися окупанти
У Києві третя за день повітряна тривога тривала майже дві години
У Києві третя за день повітряна тривога тривала майже дві години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Вітання з Новим роком: побажання, листівки та вірші
38K
Відсьогодні в Україні зросли пенсії: у кого і на скільки
25K
У більшості областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу «Шахедів»
23K
З 1 січня змінилася кількість стажу для виходу на пенсію: скільки років треба відпрацювати
21K
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
17K
Джемілєв звернувся до мешканців Криму: «Цей рік буде останнім роком окупації»

Новини

За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:28
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 1 січня
Сьогодні, 04:59
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Атака безпілотників на Харків, нові санкції проти росіян: головне за ніч
Вчора, 2023, 06:47
Незначні опади, плюсова температура: прогноз погоди на 31 грудня
Вчора, 2023, 05:05

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua