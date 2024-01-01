У перший день нового року РФ атакувала Україну дронами: деталі атаки

Українські військові збили майже всі ворожі цілі

Вдень 1 січня російські загарбники випустили по Україні десять ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Українські захисники неба збили дев’ять із них. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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«Близько 14.00 1 січня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 із північного напрямку. Протиповітряною обороною знищено дев’ять ворожих «Шахедів», – ідеться в повідомленні.

інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Крім того, на східному напрямку знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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Нагадаємо, що російські окупанти 1 січня атакували Київщину дронами. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих цілях. Уламків дронів упали в декількох населених пунктах. Минулося без жертв.

Як повідомлялося, у новорічну ніч окупанти випустили по Україні 90 «Шахедів». Зокрема, росіяни знищили музей українського військово-політичного діяча Романа Шухевича та пошкодили будівлю університету, де вчився лідер та ідеолог Організації українських націоналістів Степан Бандера. Крім того, внаслідок обстрілу Одеси у ніч на 1 січня загинув 15-річний підліток, ще сім людей отримали поранення.

А сьогодні вдень російські окупанти вдарили по двоповерховому будинку на Сумщині. Унаслідок цього двоє людей загинули.

Триває 667-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень.