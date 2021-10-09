У роботі «Приват24» стався збій

Наразі проводять роботи з оновлення системи безпеки

У «Приват24» стався технічний збій. У зв'язку з цим у клієнтів можливі затримки під час проведення платежів через систему, повідомляють на сайті «ПриватБанку».

«Проводяться регламентні роботи з оновлення системи безпеки. Вибачте за незручності», – йдеться у заяві на сайті банку.

Як повідомив речник фінустанови Олег Серга «Громадському», у «Приват24» 9 жовтня стався технічний збій, через який була можлива тимчасова затримка при проведенні платежів через систему. Він просить клієнтів не дублювати перекази – проблему незабаром усунуть.

«Якщо клієнт потрапив у ситуацію, коли платіж чи переказ завис, просимо почекати та не проводити повторні. Усі платежі будуть виконані», – сказав Серга, додавши, що якщо клієнт зробив повторний платіж, то гроші повернуться на карту.

У «ПриватБанку» переконують, що вже усунули цю проблему. Однак станом на 14:40 зайти у «Приват24» неможливо.

Зазначимо, учора, 8 жовтня, компанія Facebook (FB) поінформована про черговий збій в своїх сервісах.

Увечері в п'ятницю багато користувачів Facebook і Instagram зіткнулися зі збоями в роботі сайтів і додатків. Скарги надійшли з США, Канади, Німеччини, Великобританії, Росії та ряду інших країн.

До слова, Facebook призупинив розробку нових продуктів на тлі масштабної критики.

Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

Натомість Facebook запевняє, що збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.

Також у роботі Instagram стався другий за добу глобальний збій. Ще 5 жовтня в роботі сервісу Outlook стався збій.

Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.







