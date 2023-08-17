У росіян вичерпуються запаси деяких сучасних видів озброєнь – Bloomberg

Судячи з маркування корпусу, снаряд був виготовлений тільки в попередньому місяці, 19 травня

РФ атакує Україну ракети щойно випущеними із конвеєра, які не пройшли випробувань

Росія атакує Україну ракетами, які тільки нещодавно були випущені з конвеєра і не пройшли всіх випробувань. Про це повідомляє Bloomberg.

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Видання зазначає, що нещодавно виявлена Збройними силами України російська ракета свідчить про те, що запаси деяких сучасних видів озброєнь в окупантів вичерпуються. При цьому росіянам доводиться виробляти ракети швидше, щоб підтримувати інтенсивність бойових дій.

Ракета, знайдена в червні на півночі Сумської області, була випущена з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С».

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Судячи з маркування корпусу, снаряд був виготовлений тільки в попередньому місяці, 19 травня. Партії снарядів зазвичай проходять кілька місяців випробувань, перш ніж вони будуть використані і з'являться на передовій.

На корпусі також був зазначений незвично близький термін придатності –12 вересня цього року. Це ще одна можлива ознака того, що російські виробники зрізають кути, щоб швидше відправити ракети на передову.

Оскільки пристрій не вибухнув, дослідники змогли розглянути його материнську плату та інші компоненти, які не відповідали очікуваним готовим специфікаціям. Деякі деталі були спаяні вручну, тоді як компоненти були виготовлені як російськими, так і американськими компаніями, включно з компаніями Altera та Analog Devices Inc, що належать Intel.

Обидві компанії заявили, що не продають свою продукцію в Росію і дотримуються всіх санкцій.

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Триває 540-ва доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав чотири ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.