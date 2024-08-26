У Росії злетіли 11 бортів Ту-95МС – Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ попереджають про активність російської стратегічної авіації

Командування Повітряних сил Збройних Сил України повідомило про зафіксовану активність 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у повітряному просторі Росії. Ці літаки є носіями крилатих ракет, що створює потенційну загрозу ракетного удару по території України. Про це ПС ЗСУ повідомляють у Телеграмі.

«В повітряному просторі РФ зафіксовано активність 11 бортів Ту-95МС! У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково», – йдеться в дописі.

Військові закликають громадян бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Інформація щодо можливої ракетної загрози та пусків крилатих ракет буде надана додатково.

Нагадаємо, СБУ спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії. Саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Так, у Волгоградській області вночі 22 серпня прогриміли потужні вибухи. На супутникових знімках видно випалені вщент склади з боєприпасами, а також зруйновані ангари, у яких могли стояти ворожі літаки. Внаслідок української атаки знищено російський Су-34, ще один літак цього ж типу було пошкоджено. Крім того, пошкоджено інші ангари, де могли стояти російські борти.