РФ вдарила по цивільній інфраструктурі на Чернігівщині

Увечері понеділка російські війська запустили в Україну ударні БпЛА з кількох напрямків

У ніч на 13 серпня російські загарбники завдали ударів по місту Бахмач Чернігівської області. Ворог влучив по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Знов ворог б'є по цивільній інфраструктурі області. Бахмач. Росія – терорист», – написав керівник ОВА.

Повідомлення про удар по Бахмачу з'явилося на тлі оголошеної в області повітряної тривоги. Перед тим Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ударних безпілотників типу «Шахед».

Зазначимо, увечері понеділка російські війська запустили в Україну ударні БпЛА з кількох напрямків. Тривога зберігається для низки областей:

Нагадаємо, російські війська почали частіше використовувати FPV-дрони та ударні безпілотники для атак прикордоння Чернігівської та Сумської областей.