Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Донеччині проводиться примусова евакуація дітей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Донеччині проводиться примусова евакуація дітей
Загалом планується евакуювати 21 дитину
фото ілюстративне

Діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою

Через безпекову ситуацію у шести населених пунктах Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей із батьками чи законними представниками. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Дітей евакуйовуватимуть у примусовому порядку із батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донеччини. Загалом планується евакуювати 21 дитину.

У Міністерстві розповіли, що діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою та іншим у більш безпечних регіонах країни.

«Зауважимо, що евакуація здійснюється безплатно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911. Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33», – йдеться у повідомленні відомства.

Раніше повідомлялося, що через безпекову ситуацію в окремих населених пунктах Харківщини та Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей. 

Нагадаємо, під час евакуації у Вовчанській громаді група з шести людей підірвалася на російській розтяжці.

Читайте також:  Опубліковано щемливі кадри евакуації людей з Торецької громади 
Теги: евакуація Донеччина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рональд Рейган, людина-епоха
«Оголошую Росію поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через п’ять хвилин» Постать
Вчора, 22:20
Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте дивляться на F-16 в Ейндховені, Нідерланди, 20 серпня 2023 року
Коли перші F-16 будуть в Україні? Деталі від The Washington Post
28 липня, 17:31
Сьогодні колишні парламентарі й так отримують у чотири рази більше за середнього українського пенсіонера
Нардепи пішли воювати… за свої пенсії Наші гроші
24 липня, 09:30
Через розпочату Путіним війну понад 1,1 тисячі мирних жителів Білгородщини отримали поранення
Влада Білгородщини порахувала кількість жертв путінської спецоперації в області
16 липня, 16:16
Олег Голубченко: «Ми операцію не закінчили, дитину перевели до іншої лікарні, де наші колеги доробили операцію»
Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
10 липня, 17:02
Стармер родовжуватиме політику попереднього уряду Великої Британії щодо використання зброї великої дальності у російсько-українській війні
Новий прем'єр Британії підтвердив, що Україна може бити по території РФ ракетами Storm Shadows
10 липня, 12:44
Військова кар'єра Паламарчука розпочалася ще у 2014-2015 роках, коли він брав участь у АТО
Батько трьох дітей, талановитий юрист і найкращий ротний. Згадаймо Василя Паламарчука
7 липня, 09:00
Пекін підтримує Росію в об'єднанні Глобального Півдня
Врегулювання «кризи в Україні»: Сі Цзіньпін зробив нову заяву
4 липня, 16:27
Новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф виступив з промовою у Палаті представників
Новий прем'єр Нідерландів зробив заяву щодо підтримки України
3 липня, 15:36

Суспільство

Боротьба з ігроманією серед військових. Азартний регулятор відзвітував, як виконує рішення РНБО
Боротьба з ігроманією серед військових. Азартний регулятор відзвітував, як виконує рішення РНБО
Україну тримають на плаву два демографічні горби – економіст
Україну тримають на плаву два демографічні горби – економіст
На Донеччині проводиться примусова евакуація дітей
На Донеччині проводиться примусова евакуація дітей
Україна відкрила додатковий табір для військовополонених росіян
Україна відкрила додатковий табір для військовополонених росіян
«Укренерго» скасувало відключення світла на 1 серпня
«Укренерго» скасувало відключення світла на 1 серпня
«Азов» підтвердив загибель воїна Іщенка в російському полоні
«Азов» підтвердив загибель воїна Іщенка в російському полоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
«Оголошую Росію поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через п’ять хвилин»
70K
Дозвіл Червінському на викрадення літака РФ: Залужний відмовився від коментарів
32K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
20K
Олімпіада. Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від нагороди
18K
Хто захопив телеканал «Рада»? Оприлюднено деталі аудиту Рахункової палати

Новини

ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Сьогодні, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Сьогодні, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Сьогодні, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Вчора, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Вчора, 06:37

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua