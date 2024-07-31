На Донеччині проводиться примусова евакуація дітей

Діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою

Через безпекову ситуацію у шести населених пунктах Донецької області запровадили примусову евакуацію дітей із батьками чи законними представниками. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Дітей евакуйовуватимуть у примусовому порядку із батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донеччини. Загалом планується евакуювати 21 дитину.

У Міністерстві розповіли, що діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою та іншим у більш безпечних регіонах країни.

«Зауважимо, що евакуація здійснюється безплатно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911. Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33», – йдеться у повідомленні відомства.

Раніше повідомлялося, що через безпекову ситуацію в окремих населених пунктах Харківщини та Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей.

Нагадаємо, під час евакуації у Вовчанській громаді група з шести людей підірвалася на російській розтяжці.