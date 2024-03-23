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Теракт у «Крокус Сіті» вплине на перебіг війни в Україні – Bloomberg

Надія Карбунар
glavcom.ua

Напад на концертний зал «Крокус Сіті» став найбільшим актом тероризму в Москві після інциденту на мюзиклі «Норд-Ост» у 2002 році

Масштабний теракт, який було скоєно у концертному залі «Крокус Сіті Хол» у підмосковному місті Красногорську, влада Росії спробує використати як привід для посилення військових дій в Україні. Таке припущення зробили в американському виданні Bloomberg з посиланням на думку експертів.

У Росії одразу після скоєного збройного нападу, внаслідок якого загинуло майже півтора сотні людей, почали поширювати версію про ймовірну причетність України.

«Очевидний спосіб, у який Кремль поширює цю інформацію, полягає в тому, щоб пов'язати це якось із війною в Україні», – сказав Чарльз Лічфілд, заступник директора Центру геоекономіки Атлантичної ради у Вашингтоні.

За його словами, ймовірною реакцією держави-агресорки можуть стати нові масові атаки дронів і ракетні удари, хоча посилені обстріли уже відбувалися до цього теракту.

Bloomberg називає теперішню ситуацію в Росії «поверненням до попереднього періоду правління Путіна», коли терористи-смертники забрали життя десятків людей.

«Це зруйнувало ілюзію безпеки в Москві, яку Путін намагався культивувати протягом більш ніж двох років після вторгнення в Україну», – пише видання.

У виданні зауважили, що напад на концертний зал «Крокус Сіті» став найбільшим актом тероризму в Москві після інциденту із захопленням заручників на мюзиклі «Норд-Ост» у 2002 році, коли загинуло щонайменше 170 осіб, включно з десятками нападників.

Нагадаємо, що ФСБ затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». 

Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Як відомо, ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

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Теги: теракт путін напад влада вибух стрілянина

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