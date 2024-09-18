Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини, є загиблий та поранені

В результаті обстрілу на Дніпропетровщині пошкоджені п'ять багатоповерхівок, два навчальні заклади і стільки ж адмінбудівель, пошта, сім магазинів, аптека, перукарня

Російські військові упродовж дня кілька разів атакували Нікопольський та Криворізький райони. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Увесь день ворог тероризував Нікопольщину. Бив з артилерії і дронами-камікадзе. Під ударом були Нікополь, Покровська та Марганецька громади», – йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм в лікарні загинув чоловік. Ще четверо людей постраждали, серед них – дитина.

Пошкоджені п'ять багатоповерхівок, два навчальні заклади і стільки ж адмінбудівель, пошта, сім магазинів, аптека, перукарня. Понівечені автівки.

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В результаті обстрілк на Дніпропетровщині пошкоджені п'ять багатоповерхівок, два навчальні заклади і стільки ж адмінбудівель, пошта, сім магазинів, аптека, перукарня фото: Сергій Лисак, Telegram

За словами Лисака, лунали вибухи і в Криворізькому районі. Агресор поцілив дроном-камікадзе по Грушівській громаді. Загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, 17 вересня місто Суми стало ціллю масованого авіаційного удару з використанням ворожих безпілотників. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. У місті спалахнули підстанції, виникли проблеми з елекро- та водопостачанням. Наразі в Сумах працюють лише кілька світлофорів. Немає електроенергії та зв’язку. Внаслідок ударів вода подається з пониженим тиском. У зв'язку з відсутністю електроенергії на маршрутах сьогодні не курсуватимуть тролейбуси. Об’єкти критичної інфраструктури – водоканали, лікарні та інші – підключені до систем резервного живлення.

За даними місцевої влади, обійшлося без постраждалих. Окрім об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджено кілька дачних будинків.