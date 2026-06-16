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Росіяни вдарили по Балаклії: шестеро поранених, серед них двоє дітей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росіяни вдарили по Балаклії: шестеро поранених, серед них двоє дітей
Наслідки атаки на Балаклію в ніч проти 16 червня
фото: Віталій Карабанов

Під удар потрапили приватний сектор

Російські окупанти завдали удару по Балаклії на Харківщині в ніч проти 16 червн. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, пише «Главком».

Росіяни вдарили по Балаклії: шестеро поранених, серед них двоє дітей фото 1
фото: Віталій Карабанов

За попередніми даними, під удар потрапили приватний сектор, територія поблизу багатоквартирних житлових будинків та цивільне підприємство.Чотирьох постраждалих госпіталізували до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Ще двом людям медики допомогли на місці.

Росіяни вдарили по Балаклії: шестеро поранених, серед них двоє дітей фото 2
фото: Віталій Карабанов

Інформація про можливих інших постраждалих уточнюється. На місцях влучань працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Росіяни вдарили по Балаклії: шестеро поранених, серед них двоє дітей фото 3
фото: Віталій Карабанов

Нагадаємо, 15 червня, росіяни завдали двох ударів безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. 

Зазначається, що через влучання на території зоопарку спалахнула пожежа у вольєрі, яку оперативно ліквідували підрозділи пожежно-рятувальної служби.

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Теги: Балаклія Харківщина

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