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Південна Корея звинуватила китайський чат-бот у «зливі» даних користувачів

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Південна Корея звинуватила китайський чат-бот у «зливі» даних користувачів
Чат-бот DeepSeek міг відправляти дані користувачів власнику TikTok
фото: Bloomberg

Інформації про те, які саме дані користувачів могли передати та в якому обсязі, наразі немає

Регулятор із захисту даних Південної Кореї заявив, що китайський чат-бот DeepSeek відправляв дані користувачів країни компанії ByteDance, яка є власником сервісу TikTok. Про це пише видання Yonhap з посиланням на інформацію відомства.

Раніше у Південній Кореї тимчасово призупинили можливість завантажувати DeepSeek – саме через занепокоєння щодо практики збору даних. Проте, перш ніж таку заборону запровадили, застосунок встигли завантажити понад мільйон разів із магазинів від Apple і Google.

Інформації про те, які саме дані користувачів могли передати та в якому обсязі, наразі немає. 

Південна Корея вимагає роз’яснень від китайської сторони. У DeepSeek уже призначили представника для переговорів та визнали недоліки в розгляді місцевих законів про захист даних.

Нагадаємо, китайський стартап DeepSeek нещодавно випустив власну модель штучного інтелекту DeepSeek-R1 – і вийшов у лідери за кількістю скачувань у американському App Store.

Через побоювання щодо безпеки низка країн заборонили використання DeepSeek на пристроях державних службовців. А Італія наприкінці січня ухвалила рішення його заблокувати.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО раніше попереджали, шо чат-бот на основі штучного інтелекту DeepSeek є «чудовим інструментом» для збору розвідувальних даних.  

 

 

Теги: Південна Корея Китай TikTok застосунок

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