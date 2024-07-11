На неокупованій частині Луганщині залишилося лише 5% населення

95% землі Луганщини окупована росіянами

На вільній території Луганської області залишилося лише 45 мешканців, більшість з яких - люди похилого віку. Це відбувається на тлі постійних обстрілів з боку російських окупаційних військ, які контролюють 95% території області. Про це заявив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор в інтерв'ю виданню LIGA.net.

«Близько 5% території області не окуповані. 95% – під тимчасовим контролем росіян. Ситуація важка. На цих 5% у нас залишаються 45 людей. І навіть після смертей сусідів не всі поспішають виїжджати. Минулого тижня лише четверо погодилися на евакуацію. Через те, що росіяни окупували майже всю область, вони мають великий вибір у зброї для ураження по тій частині, яку ми звільнили», – розповів Лисогор.

У зоні бойових дій залишаються переважно літні люди – у когось там поховані близькі, хтось боїться, що нікуди їхати.

«Вони звикли до своєї землі. І далі саджають городи поряд із фронтом. Готові покинути хату лише тоді, коли вона вже горітиме», – каже посадовець.

За словами Лисогора, лінія фронту залишається стабільною, але найважчими напрямками є Білогорівський та Лиманський. Попри небезпеку, деякі жителі відмовляються від евакуації, навіть після загибелі сусідів.

Вільна частина Луганщини постійно перебуває під обстрілами, але місцева влада намагається забезпечити жителів продуктами, ліками та генераторами. Росія ж, за словами Лисогора, перекриває шляхи виїзду з окупованої території та примусово заселяє її росіянами, зокрема вчителями з їхніми сім'ями.

Раніше повідомлялося, що США не зніматимуть обмеження для українських військових щодо ударів по Росії американською зброєю. Зокрема, у відповідь на російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві Білий дім пообіцяв передати кремлівському диктатору Володимиру Путіну «сильний набір сигналів і повідомлень» цього тижня.

Як відомо, Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.

До слова, українські військові можуть використовувати ракети більшої дальності, надані США, для завдавання ударів по цілях усередині Росії, а не тільки на лінії фронту поблизу Харкова – якщо вони діють у порядку самооборони.