Сайт Міносвіти «ліг» через атаку росіян – Лісовий

Фахівці вже працюють над відновленням роботи

Міністр освіти Оксен Лісовий в соціальній мережі X (колишній Twitter) повідомив, що в результаті ранкової ракетної атаки росіян не працює сайт міністерства.

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«Друзі, раптом що – сайт Міносвіти тимчасово не працює через атаку русні. Але наші фахівці вже працюють над відновленням роботи», – йдеться у його повідомленні.

Друзі, раптом що — сайт @MON_UKRAINE тимчасово не працює через атаку русні. Але наші фахівці вже працюють над відновленням роботи. Будь ласка, читайте текст після реклами February 7, 2024

Нагадаємо, близько 7:00 у Києві пролунали потужні вибухи, які згодом пролунали повторно. У місті працювала ППО. Унаслідок російської масованої атаки сьогодні зранку, 7 лютого, у столиці загинуло двоє людей.

На лівому березі у Києві частина будинків залишилася без світла внаслідок падіння уламків російської ракети, вони пошкодили дві високовольтних лінії.

Уранці, 7 лютого, Україною почала ширитися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.