Постачання снарядів Україні за ініціативою Чехії: темпи дещо змінились

Чехія постійно допомагає Україні та постачає їй снаряди та інше озброєння

Не дивлячись на те, що на початку літа у графіку постачання боєприпасів за чеською ініціативою були просадки, наразі передача озброєння відбувається за запланованим графіком та вчасно. Про це заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк в ефірі телемарафону.

«Сьогодні постачання боєприпасів у рамках чеської ініціативи «Снаряди для України» вирівнялися, хоча на початку літа була просадка в цьому питанні через відсутність фінансів. Станом на вересень все йде за планом постачання, згідно з узгодженими графіками. Це досить серйозна підтримка на полі бою», – розповів він.

Як сказав заступник міністра, завдяки ініціативі Чехії, українські війська можуть отримати не лише снаряди натівського стандарту, але й інше озброєння для захисту України та відбиття російської агресії.

Чиновник також подякував всім країнам, які профінансували чеську ініціативу та надали свої кошти для закупівлі снарядів, які згодом відправили в Україну.

Гаврилюк також розраховує, що постачання снарядів Україні продовжиться і після того, як буде доставлена обіцяна кількість.

Нагадаємо, у квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Згідно з планом, було заплановано придбати 800 тис. боєприпасів у рамках програми. Партнерам було запропоновано Чехією приєднатися до ініціативи.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський визнав затримки з польським фінансуванням чеської ініціативи стосовно постачання Україні артилерійських снарядів.

Стало відомо, що у Міністерстві оборони Чехії оперативно відреагували на слова чеського сенатора Лукаша Вагенкнехта, який заявив на засіданні сенатської комісії з нагляду за громадськими фондами, що ціна на боєприпаси завищена на 55,5 млн. євро, і через це їх було закуплено приблизно на 20 тис. штук менше.