Окупанти влучили в житловий будинок у Харкові

Міська влада збирає інформацію про постраждалих та масштаби руйнувань

Увечері, 21 вересня, у Харкові було чутно звуки вибухів внаслідок ворожих обстрілів. За попередньою інформацією, ймовірне влучання сталося у житлову багатоповерхівку. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Ворог здійснив пуски керованих авіабомб (КАБів). Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється» – зазначив Терехов.

Голова Харківської ОВА додав, що є два ворожих влучання КАБами по Харкову. Один із них – у Шевченківському районі.

Пізніше мер Харкова розповів, що у місті через ворожу атаку є постраждалі.

Згодом керівник ОВА заявив, що у місті внаслідок удару окупантів по багатоповерхівці щонайменше 3 поранених.

Міська влада закликає мешканців бути обережними та залишатися в укриттях.

Нагадаємо, окупанти вдарили КАБами по Харкову: влада повідомила про наслідки.