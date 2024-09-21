Окупанти влучили в житловий будинок у Харкові
Міська влада збирає інформацію про постраждалих та масштаби руйнувань
Увечері, 21 вересня, у Харкові було чутно звуки вибухів внаслідок ворожих обстрілів. За попередньою інформацією, ймовірне влучання сталося у житлову багатоповерхівку. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
«Ворог здійснив пуски керованих авіабомб (КАБів). Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється» – зазначив Терехов.
Голова Харківської ОВА додав, що є два ворожих влучання КАБами по Харкову. Один із них – у Шевченківському районі.
Пізніше мер Харкова розповів, що у місті через ворожу атаку є постраждалі.
Згодом керівник ОВА заявив, що у місті внаслідок удару окупантів по багатоповерхівці щонайменше 3 поранених.
Міська влада закликає мешканців бути обережними та залишатися в укриттях.
Нагадаємо, окупанти вдарили КАБами по Харкову: влада повідомила про наслідки.
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