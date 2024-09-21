Дрони СБУ уразили інфраструктуру військового аеродрому «Шайковка»

«Шайковка» – один із важливих логістичних пунтів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні

СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога

Дрони Служби безпеки України уразили інфраструктуру військового аеродрому «Шайковка» у Калузькій області РФ, де дислокуються літаки стратегічної авіації ТУ-22М, які регулярно обстрілюють Україну. Про це «Главкому» повідомили джерела.

«СБУ разом з усіма Силами оборони України системно зменшує ракетно-артилерійський потенціал ворога. Цього тижня ми вже висадили в повітря великий арсенал в Торопці Тверської області. Сьогодні прийшла черга наступного за розмірами складу – одного із важливих логістичних пунтів ворога, де зберігалися боєприпаси для ударів по Україні. Сезон «падіння уламків» у самому розпалі», – зазначило джерело.

Раніше Сили оборони України уразили два військові арсенали збройних сил Росії на російській території. Крім того, під атакою українських військових опинилися й російська радіолокаційна станція.

Також у селищі Октябрський Тверської області Росії безпілотники атакували військовий секретний об'єкт. Місцеві зазначають, що там розташовуються ракетні шахти та на бойовому чергуванні перебуває ракета «Сармат».

Нагадаємо, що ударні безпілотники атакували 23-й військовий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, розташований у селищі Жовтневе Тверської області. Відомо, що після вибухів почалася детонація боєприпасів.