Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові

Удари прийшлися по Шевченківському та Київському районам

Ввечері, 2 жовтня, російські окупанти завдали ударів по Харкову керованими авіабомбами. За попередньою інформацією, постраждали Шевченківський та Київський райони міста. Про обстріл повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За його словами, є руйнування цивільної інфраструктури. Інформація про постраждалих уточнюється.

«У місті пролунали вибухи! Харків під атакою ворожих КАБів», – написав Терехов у своєму Telegram.

Згодом мер Харкова уточнив, удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці.

Наразі немає точної інформації про масштаби руйнувань та кількість постраждалих. Рятувальні служби працюють на місцях обстрілів.

Нагадаємо, удар по Харківщині: влада повідомила про наслідки.