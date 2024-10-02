Росіяни вдарили по багатоповерхівці в Харкові
Удари прийшлися по Шевченківському та Київському районам
Ввечері, 2 жовтня, російські окупанти завдали ударів по Харкову керованими авіабомбами. За попередньою інформацією, постраждали Шевченківський та Київський райони міста. Про обстріл повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За його словами, є руйнування цивільної інфраструктури. Інформація про постраждалих уточнюється.
«У місті пролунали вибухи! Харків під атакою ворожих КАБів», – написав Терехов у своєму Telegram.
Згодом мер Харкова уточнив, удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці.
Наразі немає точної інформації про масштаби руйнувань та кількість постраждалих. Рятувальні служби працюють на місцях обстрілів.
Нагадаємо, удар по Харківщині: влада повідомила про наслідки.
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