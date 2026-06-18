РФ уночі атакувала Україну балістикою та дронами: деталі від Повітряних сил

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 26 ударних дронів на дев'яти локаціях

У ніч на 18 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши сім балістичних ракет та 239 ударних безпілотників різних типів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише «Главком».

За даними військових, ворог запустив балістичні ракети «Іскандер-М» та С-400 із Воронезької, Брянської та Курської областей РФ. Також окупанти атакували 239 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, а також дронами «Гербера», «Італмас» та імітаторами «Пародія». Пуски здійснювалися з районів Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Криму та Донеччини.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.

«За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 216 цілей – чотири балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 212 ворожих БпЛА», – повідомили Повітряні сили.

Водночас зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 26 ударних дронів на дев'яти локаціях. Також уламки збитих цілей впали ще на семи локаціях. У Повітряних силах зазначили, що інформація щодо ще однієї балістичної ракети уточнюється, а повітряна атака тривала й після 08:00, оскільки в українському небі залишалися ворожі безпілотники.

Як повідомлялось, у ніч на 18 червня російські дрони атакували Полтавський та Миргородський райони.

Очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що під ударом опинилися промислові підприємства, приватний сектор та об'єкт енергетичної інфраструктури