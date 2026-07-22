Збитки значні. Дрони вдарили по заводах найбільшого агрохолдингу РФ
Фахівці компанії оцінюють збитки
Заводи найбільшого російського агрохолдингу «Міраторг» зазнали трьох атак БпЛА у Климовському районі Брянської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
В результаті одного з обстрілів пошкоджень зазнали кілька виробничих корпусів, на об’єкті виникла велика пожежа. «Збитки значні. Постраждалих немає», – заявила компанія.
На місці працюють оперативні служби, фахівці компанії оцінюють збитки та відновлюють пошкоджену інфраструктуру.
Зауважимо, що Росія неодноразово атакувала аграрні підприємства України та об'єкти інфраструктури аграрного експорту. Зокрема, під ударами опинялися судна, що перевозили зернові та інші сільськогосподарські культури.
Нагадаємо, у ніч на 22 липня в Краснодарському краї Росії пролунала серія вибухів – під удар потрапили промзона Армавіра та логістичний центр Wildberries у Краснодарі.
Також 22 липня безпілотники вразили великий логістичний центр Wildberries у Невинномиську. Нещодавно російський маркетплейс Wildberries змінив правила нарахування збитків клієнтам. Відповідно, росіяни, чиї товари знищені внаслідок «прильоту», лишаться без компенсацій.
Читайте також:
Коментарі — 0