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Збитки значні. Дрони вдарили по заводах найбільшого агрохолдингу РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Збитки значні. Дрони вдарили по заводах найбільшого агрохолдингу РФ
«Міраторг» – російська агропромислова компанія
фото: kommersant

Фахівці компанії оцінюють збитки

Заводи найбільшого російського агрохолдингу «Міраторг» зазнали трьох атак БпЛА у Климовському районі Брянської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

В результаті одного з обстрілів пошкоджень зазнали кілька виробничих корпусів, на об’єкті виникла велика пожежа. «Збитки значні. Постраждалих немає», – заявила компанія.

На місці працюють оперативні служби, фахівці компанії оцінюють збитки та відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Агропромисловий холдинг «Міраторг» – російська агропромислова компанія. Найбільший вертикально-інтегрований агрохолдинг у Росії, виробничий ланцюг охоплює повний цикл – від виробництва кормів і вирощування тварин до м’ясопереробки та реалізації готової продукції в торговельні мережі. Один із найбільших виробників м’яса в Росії, найбільший виробник свинини в Росії. Штаб-квартира розташована в Москві.

Зауважимо, що Росія неодноразово атакувала аграрні підприємства України та об'єкти інфраструктури аграрного експорту. Зокрема, під ударами опинялися судна, що перевозили зернові та інші сільськогосподарські культури.

Нагадаємо, у ніч на 22 липня в Краснодарському краї Росії пролунала серія вибухів – під удар потрапили промзона Армавіра та логістичний центр Wildberries у Краснодарі.

Також 22 липня безпілотники вразили великий логістичний центр Wildberries у Невинномиську. Нещодавно російський маркетплейс Wildberries змінив правила нарахування збитків клієнтам. Відповідно, росіяни, чиї товари знищені внаслідок «прильоту», лишаться без компенсацій.

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Теги: росія війна

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