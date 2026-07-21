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Компанії Mercedes загрожує бан у США: до чого тут Китай

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Компанії Mercedes загрожує бан у США: до чого тут Китай
Mercedes загрожує заборона в США через зв'язки з Китаєм
фото: Akos Stiller/Bloomberg

Компанія ризикує втратити доступ до американського ринку через закон, спрямований проти китайського впливу в автопромі

Через китайських інвесторів Mercedes-Benz опинився під загрозою заборони в США. Наразі німецький автоконцерн веде переговори з американськими законодавцями, аби пом'якшити вимоги нового законопроєкту. Як пише «Главком» , про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

Йдеться про законодавчу ініціативу, внесену у квітні сенаторкою від Сенату Демократичної партії Еліссою Слоткін (демократка від штату Мічиган) та Берні Морено (республіканець від штату Огайо). Документ передбачає заборону продажу в США підключених до мережі автомобілів (connected vehicles) виробниками, якщо понад 15% їхнього капіталу належить китайським структурам.

Mercedes пропонує підвищити поріг до 25%

За інформацією Bloomberg, Mercedes-Benz пропонує збільшити допустимий поріг китайської участі з 15% до 25%. Саме такий ліміт законопроєкт уже передбачає для інших компаній, зокрема постачальників програмного забезпечення та комплектуючих для підключених автомобілів.

Крім цього, американські законодавці обговорюють можливість відмовитися від жорсткого відсоткового критерію на користь оцінки ризиків для національної безпеки. Такий підхід передбачав би аналіз реального впливу китайських акціонерів на діяльність компанії, а не лише структури власності.

За словами співрозмовників Bloomberg, саме такий варіант може бути більш сприятливим для Mercedes-Benz, ніж чинна редакція законопроєкту.

Чому законопроєкт стосується Mercedes-Benz

Наразі близько 20% акцій Mercedes-Benz контролюють китайські інвестори.

Майже 10% компанії належать державному китайському автовиробнику BAIC Motor, ще майже 10% контролює китайський мільярдер Лі Шуфу – засновник і голова автомобільної групи Geely. Сукупно це перевищує встановлений законопроєктом поріг у 15%.

Водночас у Mercedes наголошують, що жоден акціонер не володіє більш ніж 10% акцій самостійно, а також не має прямого представництва в раді директорів чи повноважень впливати на операційні рішення компанії.

«Mercedes-Benz продовжує підтримувати законодавство, спрямоване на захист національної безпеки США. Mercedes-Benz також залишається відданою тому, щоб будь-яке законодавство не вплинуло на нашу діяльність», – сказано в офіційній заяві.

Законодавці посилюють контроль над китайською присутністю

Зазначимо, що даний законопроєкт є частиною зусиль США щодо захисту внутрішнього ринку від експансії китайського автопрому. У разі ухвалення документа в нинішній редакції компанії, які вже працюють на ринку США, отримають перехідний період до 2030 року для приведення своєї структури у відповідність до нових вимог.

Законодавці прагнуть мінімізувати потенційні ризики, пов'язані з використанням підключених автомобілів, які можуть збирати та передавати великі обсяги даних.

Палата представників США також підготувала аналогічний законопроєкт із таким самим порогом у 15% китайської власності.

16 липня спеціальний комітет Палати представників США з питань Китаю заявив у соцмережі X, що Mercedes-Benz «активно лобіює Сенат, виступаючи проти законопроєкту», та розкритикував спроби компанії вплинути на американське законодавство.

Законопроєкт можуть розглянути вже цього тижня

Очікується, що цього тижня документ розгляне Комітет Сенату США з питань торгівлі, науки та транспорту. Попередньо слухання були перенесені, оскільки законодавці продовжують обговорювати остаточні параметри документа.

Якщо закон буде ухвалений у нинішній редакції, компаніям, які вже працюють на американському ринку, зокрема Mercedes-Benz, нададуть перехідний період до 2030 року для приведення структури власності у відповідність до нових вимог.

Для Mercedes американський ринок залишається стратегічним

США є одним із найбільших ринків збуту Mercedes-Benz. Компанія працює в країні з 1990-х років, має виробничі підприємства в штатах Алабама та Південна Кароліна, а також забезпечує роботою тисячі співробітників.

На початку 2026 року Mercedes-Benz оголосила про намір інвестувати ще 4 млрд доларів у свій завод в Алабамі до 2030 року. Водночас компанія стикається зі зниженням результатів на китайському ринку, що робить американський напрямок ще важливішим для її бізнесу.

Водночас джерела Bloomberg зазначають, що, попри зростання підтримки законопроєкту, його остаточне ухвалення поки що не гарантоване, а переговори щодо його змісту тривають.

Нагадаємо, Євросоюз дедалі більше розділяється у поглядах щодо того, чи варто поглиблювати співпрацю зі США чи Китаєм, свідчать результати масштабного опитування, оприлюдненого Politico. Дослідження зафіксувало зниження довіри до Вашингтона в низці європейських країн на тлі політики адміністрації Дональда Трампа.

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Теги: США Китай автомобіль Mercedes

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