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Уряд Росії визначив, хто отримає бензин першим, а хто – в останню чергу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Уряд Росії визначив, хто отримає бензин першим, а хто – в останню чергу
Незалежні АЗС і звичайні автомобілисти опинилися в кінці черги за пальним
фото ілюстративне

Спочатку силовики й Крим, потім усі інші – нову схему розподілу затвердив Новак

Влада Росії офіційно закріпила чергу пріоритетів у розподілі пального – державні структури й окуповані території отримуватимуть бензин і дизель першими, а незалежні заправки та звичайні автомобілісти опиняться в самому кінці списку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Хто в черзі перший, а хто останній

Згідно з протоколами нарад у віцепрем'єра Олександра Новака, з якими ознайомилося видання «Комерсант», нафтопродукти в першу чергу отримуватимуть держзамовники, муніципальні служби, підприємства державного оборонного замовлення, РЖД, цивільний флот та аграрії. Другими в черзі – окупований Крим, інші захоплені території України та Калінінградська область. І лише після цього паливо піде на заправки нафтових компаній, незалежні АЗС і на експорт за міжурядовими угодами.

У самому уряді визнають, що ситуація на ринку залишається напруженою, особливо в Сибіру та на Далекому Сході. Міністерству енергетики доручили знайти підрядників для імпорту пального, розробити схеми постачання в проблемні регіони й оцінити доцільність будівництва там міні-НПЗ. Регіональну владу зобов'язали щодня звітувати про запаси палива на нафтобазах, НПЗ та АЗС. 

Чому в Росії бракує бензину

Паливна криза стала наслідком ударів по російських нафтопереробних заводах. За даними EA Analytics, обсяг переробки нафти в липні впав до 3,91 млн барелів на добу – це мінімум із 2005 року, а аналітики Energy Intelligence дають ще нижчу оцінку в 3,58 млн барелів, що може стати найслабшим показником з 2002-го. Щоб стримати дефіцит, уряд до кінця липня обмежив експорт бензину й дизеля та розглядає субсидування імпорту.

За оцінками Reuters, через атаки українських безпілотників Росія втратила близько 40% потужностей НПЗ. На другому тижні липня виробництво бензину скоротилося до 75–80 тис. тонн на добу за літнього попиту в 115–120 тис. тонн. Формально обмеження на продаж пального діють у понад 40 регіонах, але фактично лімітами й заборонами охоплена майже вся країна, включно з окупованими територіями України. 

Що думають експерти

Опитані «Комерсантом» аналітики сумніваються, що нова схема справді вирішить проблему. Директор із зовнішніх комунікацій NEFT Research Дмитро Прокоф'єв вважає, що запровадження пріоритетного доступу фактично створює дворівневу систему постачання, за якої незалежні АЗС і пересічні автомобілісти отримуватимуть пальне за залишковим принципом. За його словами, великі споживачі та пріоритетні регіони справді можуть відчути покращення вже найближчими тижнями, тоді як для роздрібного сегмента дефіцит збережеться. Джерела видання в галузі попереджають, що зміщення поставок у позабіржовий сегмент здатне лише посилити дефіцит і призвести до формування паралельного ринку з вищими цінами.

Нагадаємо, Росія офіційно визнала дефіцит бензину через удари по НПЗ – на заправках у низці регіонів вишикувалися кілометрові черги, у яких фіксували бійки та смертельні випадки. У відповідь влада запровадила продаж пального за QR-кодами та за парними й непарними днями, а в деяких регіонах чиновників і учасників війни почали обслуговувати поза чергою.

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Теги: росія нафтопродукти експорт бензин аграрії криза окуповані території влада пальне

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