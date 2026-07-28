Вибух автомобіля в Одесі. Поліція повідомила перші подробиці

Позашляховик здетонував одразу після початку руху, 49-річний водій дістав поранення, а на місці працюють вибухотехніки

Вранці 28 липня в одному з дворів Пересипського району Одеси вибухнув позашляховик. Унаслідок інциденту постраждав 49-річний водій, а правоохоронці розпочали з'ясування всіх обставин події. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За інформацією поліції, вибух стався близько 08:00 на вулиці Семена Палія. Попередньо встановлено, що чоловік завів позашляховик і почав рух. Майже одразу після цього автомобіль вибухнув.

Унаслідок вибуху 49-річний водій отримав поранення. Медики оглянули потерпілого на місці та надали йому необхідну допомогу. Інформації про інших постраждалих наразі немає.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють причину вибуху. Наразі офіційно не повідомляється, що саме спричинило детонацію. Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок в Одесі. 16 лютого на вулиці Академіка Корольова також вибухнув автомобіль, унаслідок чого постраждав чоловік.