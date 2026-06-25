МОК змінив Олімпійську хартію – і відкрив питання про Росію

Після вторгнення в Україну у 2022 році МОК рекомендував відсторонити російських і білоруських спортсменів від змагань

Reuters: реформа про нейтралітет спорту може розчистити шлях до повного повернення росіян на змагання

Міжнародний олімпійський комітет затвердив зміни до Олімпійської хартії, щоб зміцнити політичний нейтралітет спорту. Критики вважають, що реформа може послабити бар'єри, які досі стримують повне повернення Росії до міжнародних змагань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що змінили в хартії

Нові формулювання підкреслюють, що спорт має бути вільним від будь-якого тиску – урядового, культурного, суспільного або економічного. МОК наголошує: реформа має захистити спортсменів і змагання від зовнішнього впливу та не допустити використання Олімпійських ігор у політичних цілях.

«Ця відданість – про захист того, що робить Олімпійські ігри унікальними: об'єднання світу через спорт і мирне змагання», – заявила президентка МОК Кірсті Ковентрі.

Коли журналісти запитали, чи прокладає це рішення шлях до повного повернення російських спортсменів, Ковентрі відповіла, що МОК потребує часу, аби зрозуміти, як зміни будуть застосовані на практиці.

Чому критики стурбовані

Генеральний директор правозахисної організації Global Athlete Роб Колер заявив, що реформа ризикує підірвати олімпійський рух. «Послання буде однозначним: війна, систематичний допінг і неодноразові порушення Олімпійської хартії більше не є перешкодами для повноцінної участі», – застеріг він.

Нагадаємо: Росія втратила право виступати під своїм прапором через скандал із державним допінгом, пов'язаний із Олімпіадою-2014 у Сочі. Після вторгнення в Україну у 2022 році МОК рекомендував відсторонити російських і білоруських спортсменів від змагань. Олімпійський комітет Росії призупинено у жовтні 2023 року через визнання регіональних олімпійських рад на окупованих територіях України.

Торік МОК зняв усі обмеження з білоруських спортсменів, відкривши їм шлях до відбіркових турнірів перед Олімпіадою-2028 у Лос-Анджелесі. Щодо Росії аналогічного рішення не прийнято, але припущення про це почастішали.

Інші рішення сесії

МОК також змінив підхід до формування олімпійської програми: відтепер оцінюватимуть окремі дисципліни, а не цілі види спорту – це відкриває можливість для появи нових дисциплін від Ігор-2032 у Брісбені. Крім того, МОК оголосив про грант у 10 тис. дол. для кожного спортсмена, що брав участь в Олімпійських іграх, а датою вибору господаря Олімпіади-2036 визначено 2029 рік.

Нагадаємо, у квітні «Главком» повідомляв, що МОК відмовився коментувати участь «нейтральних» росіян у заході за участі міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова. Раніше «Главком» писав, що Ковентрі заявляла: Росія не зможе брати участь у зимовій Олімпіаді навіть після завершення війни.