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Росіяни скинули авіабомбу на Запоріжжя, є поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Росіяни скинули авіабомбу на Запоріжжя, є поранені
Пожежа після прильоту КАБ у Запоріжжі
фото: Запорізька ОВА

На місці прильоту виникла пожежа

Ворог скинув керовану авіабомбу (КАБ) на Запоріжжі. Постраждали щонайменше дві людини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Запорізьку ОВА.

«Щонайменше дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя», – йдеться в повідомленні.

Росіяни скинули авіабомбу на Запоріжжя, є поранені фото 1
Уранці 28 червня росіяни вдарили по Запоріжжю
Уранці 28 червня росіяни вдарили по Запоріжжю
фото: Запорізька ОВА

За даними ОВА, вранці 28 червня росіяни вдарили по обласному центру. Відомо про руйнування та пожежу. Поранені чоловік та жінка. Інші наслідки атаки встановлюються.

Нагадаємо, що в ніч проти 28 червня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Одна людина постраждала. 

За даними Повітряних сил, в ніч на 28 червня противник атакував Україну двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської області, шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, та 142 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Донецьк, Гвардійське (Крим).

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Теги: обстріл Запорізька область Запоріжжя

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