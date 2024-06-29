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У Google-перекладачі з'явилася кримськотатарська мова

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Google-перекладачі з'явилася кримськотатарська мова
МЗС подякувало Google за важливий крок для збереження мови корінного народу України
ілюстрація: МЗС

Нова опція в популярному сервісі зробить культуру корінного народу України доступнішою

Google-перекладач додав кримськотатарську мову до списку мов, доступних для перекладу. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

«Це – важливий крок для збереження мови, яка зараз під загрозою. Протягом десятиліть і навіть досі Росія відчайдушно намагається знищити її, так само як і кримських татар та їхню культуру», – наголосило відомство.

За даними МЗС, нова опція в популярному сервісі дозволить мільйонам людей у ​​всьому світі вивчати та використовувати кримськотатарську мову, а також зробить культуру корінного народу України доступнішою.

«Дякуємо Google за цю важливу ініціативу, яка ще раз засвідчила, що багата мовна та культурна спадщина кримських татар є цінністю для світової спільноти», – відзначило МЗС.

Раніше анонсувалося, що в перекладачі Google з'являться ще 110 мов – це найбільше розширення перекладача за всю його історію. Раніше сервіс підтримував лише 133 мови.

Нагадаємо, Google планує розпочати кампанію боротьби з дезінформацією в 5 країнах Європейського Союзу напередодні парламентських виборів. Про це пише Reuters.

Зазначається, що з березня внутрішній підрозділ Jigsaw, який займається боротьбою з загрозами для суспільства, запустить серію анімованих рекламних роликів на TikTok та YouTube у таких країнах, як Бельгія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

Стало відомо, що Український уряд отримає від Google 5 тисяч ключів безпеки. Ці пристрої замінюють традиційні паролі фізичною перевіркою, що значно посилює безпеку облікових записів. Цей крок допоможе захистити критичні операції та зміцнити довіру та безпеку громадян.

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Теги: МЗС Крим кримські татари Google мова

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