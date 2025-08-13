Головна Світ Соціум
Жителі Німеччини почали працювати рекордну кількість годин на тиждень

Жінки у Німеччині почали працювати більше
фото із відкритих джерел

Особливо помітне зростання робочих годин на душу населення серед жінок

Жителі Німеччини встановили новий рекорд за кількістю робочих годин на душу населення. Згідно з аналізом Федерального інституту демографічних досліджень (BiB), у середньому житель ФРН працює щонайменше 29 годин на тиждень, що є найвищим показником з моменту возз’єднання країни. Про це пише «Главком» із посиланням на Deutsche Welle.

Статистика враховує всіх жителів Німеччини віком від 20 до 64 років, незалежно від їхнього статусу зайнятості. «До статистики також було включено безробітних з нульовою кількістю годин на тиждень», – пояснив один з авторів дослідження Харун Сулак.

Сулак також підкреслив, що особливо помітне зростання робочих годин на душу населення серед жінок. Якщо в 1991 році жінки працювали на 14 годин менше за чоловіків, то зараз цей розрив скоротився до 9 годин на тиждень.

До слова, у Німеччині виникла резонансна пропозиція щодо пенсійного віку для держслужбовців. Дослідницький інститут Pestel з Ганновера заявив, що державні службовці повинні працювати на 5,5 років довше, ніж наймані працівники. Причиною називають вищу тривалість життя чиновників, що означає й довші виплати з пенсійної системи.

У Німеччині адміністрація бундестагу планує впровадити курси з йоги та пілатесу для співробітників, щоб знизити рівень стресу на робочому місці. 

Нагадаємо, станом на серпень 2025 року в Німеччині працює 271 800 українських біженців. Вони мають офіційну роботу і сплачують внески до фондів соціального страхування. Порівняно з 2024 роком ця цифра зросла на 80 тис.

Теги: робота статистика населення Німеччина праця

