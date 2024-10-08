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Вихід з Вугледара. Новий комбриг «Чорних запорожців» пояснив, чому відступ не був здійснений раніше

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вихід з Вугледара. Новий комбриг «Чорних запорожців» пояснив, чому відступ не був здійснений раніше
Воїни 72-ї бригади в напівоточеному Вугледарі
фото: Валентин Кузан, пресслужба 72 ОМБР

Олександр Охріменко: «Якщо залишатимемо міста без бою, то за деякий час можемо опинитися невідомо де»

Якщо українські війська будуть залишати населені пункти, не давши потужного бою противнику, то за деякий час армія опиниться невідомо на яких рубежах. Так пояснив причину того, чому ЗСУ не залишили Вугледар значно раніше, комбриг 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, полковник Олександр Охріменко в інтервʼю «Главкому».

За словами Охріменка, керівництво ЗСУ докладає всіх зусиль, щоб максимально завдати ворогу втрат, не допустити його просування вглиб держави. Однак в той же час, наголошує полковник, якщо є загроза оточення, загроза втрати особового складу в ході бойових дій і цього неможливо уникнути з різних причин, зокрема і через переважаючі сили противника, – приймаються рішення щодо відступу.

«Прибувши на місце, після оцінки обстановки і прийняття смуги оборони бригади я відпрацював рішення щодо поетапного виведення підрозділів ще із південної частини Вугледара і подав це рішення по вертикалі вищому керівництву. Рішення було оперативно затверджено, і я отримав бойовий наказ щодо поетапного виведення. На жаль, не зовсім до кінця вдалося йти за планом і виконати всі етапи через те, що противник встиг взяти фланги під вогневий контроль», – пояснив Охріменко.

Комбриг зауважив, що перший етап виходу з міста був завершений, відтак частинами сил військові здійснили маневр для посилення південної та південно-східної околиці Вугледара. Але, як пояснює полковник, противник наростив зусилля і вийшов на рубежі з лівого флангу та взяв під вогневий контроль ті маршрути виходу, які були сплановані.

«Зараз лінія зіткнення стабілізована, противника зупинено, виконуємо бойові завдання на вогневих позиціях щодо недопущення просування противника у північному напрямку – в бік Богоявленки», – підкреслив Охріменко.

Військовий додав, що вранці 7 жовтня окупанти здійснили штурмові дії зі східного напрямку, але бригада його зупинила. Було знищено кілька бойових машин, росіяни понесли втрати в особовому складі і наразі відмовилися від подальших наступальних дій, підсумував комбриг 72 окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, полковнику Олександру Охріменку випала місія очолити легендарну 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних запорожців у той час, коли Вугледар, який вона обороняла понад два роки, уже був у ворожому напівоточенні.

28 вересня Охріменко змінив на посаді Героя України Івана Вінніка, якого, згідно з офіційним повідомленням, призначили на вищу посаду «з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду». Військові не коментують кадрові ротації, але вочевидь, завдання новопризначеного комбрига полягало саме в тому, щоб вивести останні підрозділи зі зруйнованого міста.

За кілька днів, 2 жовтня, Генштаб офіційно повідомив про те, що українські військові вийшли з Вугледара

«Главком» отримав нагоду поспілкуватися з полковником Олександром Охріменком та розпитати про те, як 72-га виходила з Вугледара, чому її не виводили раніше, не чекаючи загрозливого напівоточення, та яка ситуація зараз на цій ділянці фронту.

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Теги: Генштаб наказ військові місто втрати Вугледар комендатура Донеччина

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