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Україна повернула тіла ще понад 750 полеглих захисників

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Україна повернула тіла ще понад 750 полеглих захисників
Серед повернених «на щиті» оборонців полеглі з курахівського, покровського, бахмутського, вугледарського, луганського та запорізького напрямків, а також із моргів на території РФ
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Експерти в найкоротші терміни мають встановити особи загиблих

В Україну повернуто тіла 757 полеглих захисників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у своєму телеграм-каналі.

Україна повернула тіла 757 полеглих захисників
Україна повернула тіла 757 полеглих захисників
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Серед повернених «на щиті» оборонців полеглі з:

  • курахівського напрямку;
  • покровського напрямку;
  • бахмутського напрямку;
  • вугледарського напрямку;
  • луганського напрямку;
  • запорізького напрямку;
  • з моргів на території РФ.
Україна повернула тіла 757 полеглих захисників
Україна повернула тіла 757 полеглих захисників
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Полеглих оборонців вдалося повернути pf сприяння Міжнародноuj комітету Червоного Хреста. Спільно працювали співробітники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, Об’єднаного центру при СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Правоохоронні органи спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

Україна повернула тіла 757 полеглих захисників
Україна повернула тіла 757 полеглих захисників
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Нагадаємо, що 24 січня цього року в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників. Серед повернених «на щиті» оборонців: 451 з донецького напрямку; 71 з бахмутського напрямку; 51 з вугледарського напрямку; 13 з луганського напрямку; 137 із запорізького напрямку; з моргів на території РФ повернено 34 загиблих.

Теги: військові війна смерть полон

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