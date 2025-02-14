Україна повернула тіла ще понад 750 полеглих захисників
Експерти в найкоротші терміни мають встановити особи загиблих
В Україну повернуто тіла 757 полеглих захисників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у своєму телеграм-каналі.
Серед повернених «на щиті» оборонців полеглі з:
- курахівського напрямку;
- покровського напрямку;
- бахмутського напрямку;
- вугледарського напрямку;
- луганського напрямку;
- запорізького напрямку;
- з моргів на території РФ.
Полеглих оборонців вдалося повернути pf сприяння Міжнародноuj комітету Червоного Хреста. Спільно працювали співробітники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, Об’єднаного центру при СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України.
Правоохоронні органи спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.
Нагадаємо, що 24 січня цього року в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників. Серед повернених «на щиті» оборонців: 451 з донецького напрямку; 71 з бахмутського напрямку; 51 з вугледарського напрямку; 13 з луганського напрямку; 137 із запорізького напрямку; з моргів на території РФ повернено 34 загиблих.
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