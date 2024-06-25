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На пляжі в Криму постраждали цивільні внаслідок роботи російської ППО – ISW

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На пляжі в Криму постраждали цивільні внаслідок роботи російської ППО – ISW
Російські сили змогли перехопити ракету Atacams, націлену на російську пускову установку, в результаті чого Atacams вибухнула і засипала осколками севастопольський пляж
фото: з відкритих джерел

Міністерство оборони країни-агресорки визнало, що російське ППО змусило українську ракету відхилитися від траєкторії польоту

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували дані про нещодавню ракетну атаку на Крим, дійшовши висновку, що населення окупованого півострова постраждало від роботи російської ППО, а не спеціального націлювання ракети. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Кремлівські чиновники абсурдно намагалися пов'язати українські удари по легітимних військових цілях в окупованому Криму і скоєний в Дагестані теракт. Інформаційна операція Кремля, яка пов'язує ці дві події, є безглуздою хоча б тому, що жертви серед цивільного населення в Криму стали наслідком перехоплення Росією ракети, що летіла в напрямку Криму, а не навмисного рішення України про націлювання», – заявляють аналітики.

Інститут вивчення війни нагадує, що раніше міністерство оборони країни-агресорки визнало, що російське ППО змусило українську ракету відхилитися від траєкторії польоту і вибухнути в Севастополі. Неназваний американський чиновник також повідомив агентству Reuters 24 червня, що російські сили змогли перехопити ракету Atacams , націлену на російську пускову установку, в результаті чого Atacams вибухнула і засипала осколками севастопольський пляж. Крім того, військові аналітики додали, що російські офіційні особи не надали жодних доказів на підтвердження своїх заяв про причетність України чи США до теракту в Дагестані.

Раніше ISW повідомляв, що Північнокавказький осередок «Ісламської держави» Wilayat Kavkaz, ймовірно, здійснив комплексну і скоординовану атаку на церкви, синагоги та правоохоронні структури в Республіці Дагестан у РФ 23 червня.

Нагадаємо, у неділю пізно ввечері у декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Росіяни заявили про нібито ракетну атаку. Близько восьми вибухів було чути в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві. Місцеві повідомляли про масштабну пожежу в Євпаторії після вибухів. 

За інформацією Telegram-каналу «Крымский ветер», може бути приліт по радару окупантів у селі Вітине Сакського району. Зокрема, за словами місцевих, туди поїхали автомобілі швидкої допомоги. Користувачі у соцмережах поділилися кадрами пожежі, яку видно в населеному пункті.

Також відомо, що у тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 24 червня, після атаки ЗСУ запроваджено регіональний режим надзвичайної ситуації. Відповідний указ підписав так званий губернатор області Михайло Развожаєв.

Також відомо, що у ніч на 24 червня, у тимчасово окупованому Криму уражено центр космічного зв’язку російських окупантів. Це вже другий удар по ворожій космічній інфраструктурі РФ. 

Теги: Крим

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