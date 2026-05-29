Армія Росії потрапила до чорного списку ООН: що стало причиною

Єгор Голівець
Російські силові структури вперше опинилися в одному списку з найгіршими порушниками прав людини
ООН уперше звинуватила російських військових у сексуальному насильстві щодо полонених та цивільних

Організація Об'єднаних Націй уперше внесла російські збройні сили та силові структури до чорного списку через сексуальне насильство, пов'язане з війною проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію AP.

Рішення ООН та причини включення до списку

Відповідне рішення міститься у щорічній доповіді ООН щодо сексуального насильства в умовах збройних конфліктів. У документі зазначається, що російські військові та представники силових структур внесені до списку через сексуальне насильство щодо військовополонених та цивільних осіб, яких утримували під час війни проти України.

Загалом до чорного списку увійшли 77 урядових і неурядових організацій та формувань із дванадцяти країн світу, які підозрюються у скоєнні або відповідальності за сексуальне насильство під час конфліктів.

Дані про зафіксовані злочини

У доповіді наголошується, що кількість таких злочинів у світі протягом 2025 року суттєво зросла порівняно з попереднім роком.

За даними ООН, попри відмову російської влади допустити міжнародних слідчих до перевірок, експертам вдалося підтвердити 310 випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, на території Росії та окупованих українських територіях.

Більшість постраждалих становили військовополонені та цивільні особи, а переважна частина жертв була чоловіками.

Окремо у звіті згадуються дані українських правозахисників, які задокументували 31 випадок сексуального насильства, пов'язаного з війною. Більшість цих злочинів була скоєна до 2025 року.

Реакція держав на висновки доповіді

Водночас уперше до чорного списку ООН потрапили й ізраїльські військові. Причиною стали звинувачення щодо поводження з палестинськими утримуваними особами. Ізраїльська сторона відкидає ці звинувачення.

Ще торік генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш попереджав Росію та Ізраїль про можливість внесення до чорного списку у разі підтвердження відповідних фактів.

Після оприлюднення доповіді представники обох держав розкритикували рішення Організації Об'єднаних Націй та висловили обурення через включення до переліку.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін продовжує розраховувати на швидке захоплення всієї Донецької та Луганської областей, попри різке уповільнення наступу російської армії, оскільки військове командування РФ може надавати йому викривлену інформацію про реальну ситуацію на фронті. 

