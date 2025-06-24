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Українські бійці знищили російський катер з десантом (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українські бійці знищили російський катер з десантом (відео)
Катер РФ рухався вздовж західного узбережжя Херсощини
фото: скриншот з відео

Уночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами ВМС було збито 20 ворожих дронів

Українські захисники знищили черговий катер Чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  Військово-морські сили ЗСУ.

Уночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами ВМС було збито 20 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 та знищено один катер РФ.

«Військово-морські сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!», – йдеться у повідомленні.

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інфографіка: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1217-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ВМС війна десант росіяни

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