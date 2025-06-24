Українські бійці знищили російський катер з десантом (відео)

Уночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами ВМС було збито 20 ворожих дронів

Українські захисники знищили черговий катер Чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Уночі під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами ВМС було збито 20 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 та знищено один катер РФ.

🇺🇦⚓️Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсощини. pic.twitter.com/upIPCKVTGb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 24, 2025

«Військово-морські сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, триває 1217-й день повномасштабної війни в Україні.