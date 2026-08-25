Концерт Каньє Веста у Росії зірвався. Організаторам загрожують мільярдні збитки

Концерт Каньє Веста у РФ опинився в центрі скандалу після скасування

На два шоу репера продали понад 100 тис. квитків, однак стадіон раптово заявив, що договору на проведення концертів не існує

Заплановані концерти американського репера Каньє Веста, який також виступає під ім'ям Ye, у Санкт-Петербурзі опинилися під загрозою зриву. «Газпром Арена», де 10 та 11 жовтня мали відбутися два шоу артиста, заявила, що не укладала договору на проведення заходів. Водночас організатори наполягають, що концерти не скасовані. Про це повідомляє «Главком» з посилання на росЗМІ.

Виступи Каньє Веста анонсувало московське концертне агентство Say Agency. Інтерес до них виявився значним: за даними організаторів, на два концерти було продано понад 100 тис. квитків. Російські ЗМІ повідомляли, що станом на 21 серпня кількість проданих квитків уже сягнула 115 тис. із 160 тис. доступних.

Квитки коштували від 9 тис. до 160 тис. рублів. Після початку продажів найдорожчі місця почали швидко розкуповувати, а анонс приїзду Веста навіть вплинув на туристичний попит у Санкт-Петербурзі. Кількість пошуків залізничних квитків до міста на дати концертів зросла у 41 раз, а авіаквитків та готелів – у 16 разів.

Однак 24 серпня «Газпром Арена» несподівано повідомила, що концерти Каньє Веста на стадіоні відбутися не можуть. Представники майданчика заявили, що організатором заходу є Say Agency, а сама арена договору про оренду стадіону не підписувала.

При цьому раніше саме ресурси «Газпром Арени» та футбольного клубу «Зеніт» публікували анонси майбутніх концертів. Після заяви стадіону інформація про виступи з його сайту зникла.

Організатори заперечили скасування шоу. У Say Agency заявили, що дізналися про рішення «Газпром Арени» зі ЗМІ та попередньо не отримували від майданчика відповідного повідомлення.

За словами представників агентства, анонс концертів відбувся після погодження з майданчиком. «Газпром Арена» надала необхідну специфікацію та надіслала договір оренди, який сторони мали підписати до 27 серпня.

Генеральна директорка Say Agency Анна Субчева заявила, що організатори намагаються зв'язатися з представниками стадіону та з'ясувати причини ситуації. За її словами, агентство продовжує розраховувати на проведення виступів.

Водночас російські ЗМІ повідомили про можливе втручання влади. За даними джерел «Фонтанки», концерти нібито не пройшли всі необхідні погодження, після чого організаторам довелося зіткнутися з рішенням про їх скасування. Джерела стверджували, що воно було ухвалене після «дзвінка згори» з Москви. Офіційно ця інформація не підтверджена.

При цьому організатори потенційно можуть зіткнутися зі значними фінансовими втратами. У мережі поширюється оцінка, що ймовірні збитки можуть перевищити 2,5 млрд рублів з огляду на кількість уже проданих квитків. Офіційного підтвердження цієї суми немає.

Окремою проблемою стало повернення коштів глядачам. Після заяви «Газпром Арени» продаж квитків продовжувався. Умови продажу передбачають, що у разі скасування або перенесення заходу покупцям повертають номінальну вартість квитка, однак сервісний збір не відшкодовується.

Анонс концертів Каньє Веста у Росії від початку спричинив значний резонанс. Виступи мали стати одними з найгучніших концертів західного артиста в РФ після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Раніше Вест опинився в центрі численних скандалів через антисемітські висловлювання та використання нацистської символіки, через що його виступи скасовували в інших країнах