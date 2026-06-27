Український МіГ-29 зазнав аварії на Полтавщині

Пілоту вдалося успішно катапультуватися, причини авіаційної події встановлює спеціальна комісія

У ніч на 27 червня в Полтавській області під час виконання бойового завдання зазнав аварії український винищувач МіГ-29. Пілот успішно катапультувався та був евакуйований до медичного закладу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

У військовому відомстві зазначили, що вночі було втрачено зв'язок із літаком, який виконував бойове завдання на території Полтавської області.

скриншот із Telegram

«Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги», – повідомили у Повітряних силах.

У Повітряних силах уточнили, що стан пілота дозволив йому самостійно встановити зв'язок із пошуково-рятувальною групою після катапультування. Після евакуації його доставили до медичного закладу, де він проходить обстеження. Наразі причини та обставини авіаційної події встановлюються. Для з'ясування всіх деталей працює відповідна комісія.

Нагадаємо, 16 червня, близько 19-ї години розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ.

Також повідомлялося, правоохоронці розпочали розслідування авіакатастрофи військового літака Су-24М, яка сталася 16 червня у Шепетівському районі Хмельницької області та забрала життя двох пілотів. Як повідомили в Офісі генерального прокурора, досудове розслідування відкрито за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки