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Повітряні сили показали нові навчальні літаки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Повітряні сили показали нові навчальні літаки
Україні передали десять літаків ALTO NG для навчання пілотів
фото: Міноборони України

Україна отримала десять навчально-тренувальних літаків ALTO NG, які допоможуть пришвидшити підготовку пілотів до польотів на західній авіації

Повітряні сили України отримали десять навчально-тренувальних літаків ALTO NG, які використовуватимуться для підготовки військових пілотів. Авіатехніку передали в межах міжнародної підтримки за участю Коаліції спроможностей повітряних сил, уряду Чехії та благодійного фонду Dárek pro Putina. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

У Міноборони зазначили, що нові легкомоторні літаки дозволять розгорнути повноцінну навчальну базу на території України. За інформацією відомства, використання ALTO NG дасть змогу суттєво зменшити вартість льотної години порівняно з бойовими літаками, а також пришвидшити підготовку українських пілотів до освоєння сучасної західної авіації відповідно до стандартів НАТО.

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фото: Міноборони

Літаки оснащені сучасним обладнанням, яке дозволяє відпрацьовувати базові та критично важливі навички пілотування. Зокрема, майбутні льотчики навчатимуться керуванню літаком у різних умовах, навігації, процедурам зльоту та посадки, а також готуватимуться до переходу на сучасні західні винищувачі.

У Міністерстві оборони наголошують, що така система підготовки підвищить рівень боєготовності українських пілотів та зробить захист повітряного простору ефективнішим.

Передача авіатехніки стала результатом міжнародної підтримки України. П'ять літаків було передано за прямої підтримки уряду Чехії, ще п'ять – завдяки збору коштів чеськими громадянами через благодійний фонд Dárek pro Putina.

Нагадаємо, раніше українські військові також отримали шведські радіолокаційні системи Giraffe, які здатні виявляти безпілотники різних типів, літаки та крилаті ракети. Вони мають посилити можливості Повітряних сил із виявлення повітряних загроз.

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Теги: Міноборони літак військова допомога Повітряні сили ЗСУ

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