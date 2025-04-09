Держдеп США відреагував на китайських військових у полоні ЗСУ

Брюс: Тривожно, що у війні бере участь Північна Корея, а також те, що китайські військові потрапили в полон

У Держдепі США також висловили тривогу щодо участі Північної Кореї у війні Росії проти України

Сполучені Штати володіють інформацією про те, що українські військові взяли в полон двох китайських солдатів, які воювали на боці Росії. У Вашингтоні наголошують: Китай – один із головних союзників Москви у цій війні. Про це інформує «Главком» із посиланням на заяву речниці Державного департаменту США Теммі Брюс.

«Це викликає тривогу. Тривожно, що у війні бере участь Північна Корея. Не менш тривожно –що китайські військові потрапили в полон. Ми поінформовані про повідомлення, що Україна затримала двох китайських громадян, які воювали на боці Росії. Китай – ключовий партнер Росії у цій війні», – заявила Брюс.

Вона також додала, що Китай забезпечує Російську Федерацію майже 80% товарів подвійного призначення, які мають критичне значення для ведення бойових дій.

Брюс також нагадала позицію президента США Дональда Трампа, який застерігав, що співпраця Пекіна і Москви лише посилює глобальну нестабільність і ставить під загрозу безпеку не лише Сполучених Штатів, а й інших країн.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

За його словами, це відбулося на території України – на Донеччині, є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані.

«Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил», - заявив очільник держави. Він наголосив, що доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного у справах Китаю в Україні, щоб вимагати пояснень щодо участі китайських військових у війні на боці РФ. Як передає «Главком», про це повідомив глава української дипломатії Андрій Сибіга.

Відомство засудило залучення Москвою громадян Китаю у війну проти України.