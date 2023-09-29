«Це не випікання хліба». Данілов розповів, як зараз працює українська оборонка

Данілов каже, що Україна має проблеми з виробництвом порохів для снарядів

За словами Данілова, українська оборонка сьогодні працює на максимальній потужності з того, що країна має зараз

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що військово-промисловий комплекс України працює «на повну потужність». Про це секретар РНБО повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Данілова, українська оборонка сьогодні працює на максимальній потужності з того, що країна має зараз.

«Люди думають, що хтось там сидить і не хоче нічого робити. Це не випікання хліба, складні процеси. Критикують ті, хто не розуміє, що таке ВПК. Ми говоримо про снаряди. Ці розумники розуміють, що у нас немає виробництва порохів, які сьогодні на вагу золота? Ніхто не хоче ділитися у світі», — сказав Данілов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Секретар РНБО зазначив, що виробництво порохів неможливо налагодити швидко.

«У нас багато приватних підприємств закривають потреби оборонки. Хотілося б більше, але те, що є зараз, такого ніколи не було», — заявив політик.

Нагадаємо, Збройні сили України застосовують старі радянські зенітно-ракетні комплекси С-200 для атак по наземних цілях завдяки радарам нового покоління.

До слова, гендиректор компанії «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас заявляє, що Державне бюро розслідувань, керуючись висновком Держаудитслужби, здійснює атаку на військово-промисловий комплекс України.

Будь ласка, читайте текст після реклами