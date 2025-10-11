Головна Країна Події в Україні
«Укрзалізниця» отримала повідомлення про замінування потягів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки
фото: Укрзалізниця

Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки

Сьогодні, 11 жовтня, зранку «Укрзалізниця» отримала повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Йдеться про потяги:

  • №68/20 Київ – Варшава;
  • №733 Дніпро – Київ;
  • №748 Тернопіль – Київ.

«Поїзди були вимушено зупинені. Пасажирів висаджено та відведено на безпечну дистанцію. Вибухотехніки та співробітники правоохоронних органів обстежили потяги на предмет вибухівки. Вибухових речовин не виявлено», – йдеться у повідомленні.

Поїзди відновили рух, затримка склала менш як годину.

Як повідомлялося, попри відключення світла по країні, потяги «Укрзалізниці» курсують із мінімальними відхиленнями від графіка.

Раніше «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на новий міжнародний поїзд Київ – Бухарест. З 10 жовтня він курсуватиме щодня, поєднуючи Україну та Румунію.

