«Укрзалізниця» тимчасово змінює рух низки поїздів до Карпат

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У міжсезоння залізничники традиційно проводять планові ремонтні роботи
фото: glavcom.ua

№ 26/25 Одеса – Ясіня: з 28.09 по 12.10 курсуватиме за маршрутом Одеса – Чернівці

З 28 вересня на окремих ділянках Прикарпаття буде проходити ремонт колії та прилеглої залізничної інфраструктури. Внаслідок чого відбудуться тимчасові зміни в маршрутах та розкладі руху низки поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Обмеження маршруту з 28.09.2025 по 15.10.2025:

  • № 233/234 Київ – Рахів курсуватиме до станції Ворохта до 13.10.
    № 143/144 Суми – Рахів курсуватиме до станції Ворохта до 15.10.

Додаткові зміни:

  • У певні дати поїзд № 233/234 Київ – Ворохта не курсуватиме: з Києва: 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10; з Ворохти: 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.
  • Також не курсуватимуть безпересадкові вагони: Чернігів – Рахів з 29.09 по 17.10 (по днях курсування); Ковель – Рахів з 29.09 по 15.10 (по днях курсування).
  •  Два поїзди під час ремонтів курсуватимуть лише до Львова. № 143/144 Суми – Ворохта (Рахів): у дати 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10. № 209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ: у дати 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10.

Низка поїздів на період з 28 вересня по 12 жовтня курсуватиме лише до Ворохти замість свого стандартного маршруту:

  • № 57/58 Київ – Ясіня,
  • № 257/258 Кропивницький – Ясіня,
  •  № 55/56 Київ – Рахів,
  • № 15/16 Харків – Ясіня,
  • № 108/107 Кривий Ріг – Ясіня.

З 28 вересня по 12 жовтня такі рейси курсуватимуть лише до Івано-Франківська:

  • № 6/5 Запоріжжя – Ясіня,
  • № 33/34 Кривий Ріг – Ясіня.

Обмежений маршрут поїзда № 95/96 Київ – Рахів:

  • до Ворохти з Києва: 28.09, 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10;
  • з Ворохти: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10;
  • до Івано-Франківська з Києва: 29.09, 01.10, 03.10, 05.10, 07.10, 09.10, 11.10;
  • з Івано-Франківська: 30.09, 02.10, 04.10, 06.10, 08.10, 10.10, 12.10.

Зокрема, № 26/25 Одеса – Ясіня: з 28.09 по 12.10 курсуватиме за маршрутом Одеса – Чернівці.

Два поїзди не курсуватимуть в період ремонтів у певні дати:

  •  № 61/62 Дніпро – Івано-Франківськ: не курсуватиме у дати 22, 23, 24, 29, 30.09 та 01, 06, 07, 08, 13, 14, 15.10 (у зворотному напрямку відповідно – наступні дні).
  • № 751/752 Київ – Івано-Франківськ – Київ: не курсуватиме у дати 23, 24, 25, 30.09 та 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16.10.

Зміни у маршруті пасажирських поїздів через Стрий (замість Ходорова):

  • № 142/141 Чернігів – Івано-Франківськ у дати: з Чернігова: 23.09, 29.09, 01.10, 07.10, 13.10, 15.10; з Івано-Франківська: 24.09, 30.09, 02.10, 08.10, 14.10, 16.10.
  • № 228/227 Краматорськ – Івано-Франківськ: з Краматорська: 22.09, 24.09, 30.09, 06.10, 08.10, 14.10; з Івано-Франківська: 23.09, 25.09, 01.10, 07.10, 09.10, 15.10.

Раніше «Укрзалізниця» запустила додатковий поїзд №795/796 за маршрутом Кременчук – Київ. Поїзд курсуватиме у вересні та жовтні, зокрема 23, 25, 26, 29, 30 вересня, а також 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 жовтня.

Також з Ужгорода стартували прямі рейси до Братислави, Будапешта та Відня. Сьогодні 280 пасажирів першими протестують нове сполучення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

