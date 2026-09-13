Поїзд, яким їхали Борис Джонсон, радник Мерца та інші європейські посадовці, евакуювали через дрони – Spiegel

Борис Джонсон у у Києві на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES)

Усі європейські політики та посадовці відбулися переляком

Під час атаки російських дронів на прикордоння з Польщею в одному з потягів перебував колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, а також інші європейські радники, дипломати та депутати. Як інформує «Главком», про це пише Spiegel.

Журналісти дізналися, що приблизно о 05:00 орендований потяг зупинився неподалік польського кордону. Через небезпеку атаки російських дронів частину пасажирів евакуювали.

На тому потязі їхав Гюнтер Зауттер, радник із питань зовнішньої політики та безпеки в Офісі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він повертався з Києва, де разом із радниками з питань безпеки з Великої Британії, Франції та Італії, а також представниками уряду президента Володимира Зеленського обговорював можливі мирні переговори з Росією. У суботу Зауттер також відвідав міжнародну безпекову конференцію YES.

Окрім Зауттера, на борту потяга перебували радники з питань безпеки інших європейських урядів, депутати Бундестагу, дипломати та науковці, зокрема Робін Вагенер, депутат Бундестагу від партії «зелених». Після атаки депутат заявив, що був шокований.

«Ці атаки дронів – це сліпий терор проти українських цивільних і небезпечна ескалація у війні Путіна», – сказав Вагенер Spiegel.

Цим самим спеціальним потягом до Польщі також повертався колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Усі європейські політики та посадовці відбулися лише переляком: невдовзі після того як потяг зупинили через сигнал тривоги щодо дронів, а провідники розбудили пасажирів для евакуації, було оголошено відбій, адже інших дронів не виявили.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня росіяни били дронами по міжнародному пропускному пункті «Ягодин» на українсько-польському кордоні.

В «Укрзалізниці» повідомили, що за два кілометри від кордону з Польщею, росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда, який прямував із Києва до Варшави. Минулося без постраждалих – моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи атаку, заявив, що російський терор уже «стукає» безпосередньо у двері ЄС і НАТО, та закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію.