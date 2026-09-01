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У Чорногорії росіянин відкрив вогонь по людях у стрілецькому клубі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Чорногорії росіянин відкрив вогонь по людях у стрілецькому клубі
Михайло Шабунін підозрюється у вбивстві трьох людей
фото: поліція Чорногорії

Після нападу підозрюваний міг утекти на чорному автомобілі Seat Cordoba

У Чорногорії, громадянин Росії Михайло Шабунін, підозрюваний у скоєнні потрійного вбивства, був виявлений і оточений на території Герцег-Нові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на N1.

«На підставі доказів, що є в розпорядженні поліції, підозрюваний наразі перебуває на території муніципалітету Герцег-Нові, саме тому в цьому районі було розгорнуто значні поліцейські сили, зокрема співробітників Регіонального центру безпеки «Південь», Спеціальні підрозділи поліції та Спеціальний поліцейський загін за підтримки вертольота чорногорської армії, який використовується для перекидання бійців Спеціального поліцейського загону, а також із застосуванням наявного сучасного технічного обладнання та інших ресурсів», – зауважила чорногорська поліція.

Згідно з інформацією, зібраною на даний момент, підозрюваного доставили з Подгориці до Герцег-Нові на таксі. Поліція звертається до мешканців Герцег-Нові з проханням бути особливо пильними та надавати поліції будь-яку точну й актуальну інформацію, яка могла б допомогти якнайшвидше розшукати підозрюваного.

За даними поліції, 31 серпня чоловік відкрив вогонь по людях у стрілецькому клубі Češka zbrojevka поблизу Даниловграда. Внаслідок стрілянини загинули троє працівників закладу.

Після нападу підозрюваний міг утекти на чорному автомобілі Seat Cordoba. Згодом машину знайшли в районі Рогані.

До слова, уряд Чорногорії затвердив зміни до візового режиму. Зміни передбачають, що з 1 листопада 2026 року громадяни п'яти країн, серед яких є росіяни, зможуть в'їжджати до держави лише за наявності візи.

Теги: Чорногорія росіяни вбивство

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