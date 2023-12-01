«Укрзалізниця» запускає нові маршрути в грудні

Із грудня курсуватимуть потяги до Хелма та Відня

У грудні «Укрзалізниця» запустить низку нових маршрутів, зокрема, міжнародних. З’явиться новий потяг із Дніпра до польського міста Хелм та прямий поїзд до Відня.

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Потяг до Хелма

З 9 грудня з Дніпра до Хелма курсуватиме новий потяг. З Дніпра він відправлятиметься о 22:00 та їхатиме через Кам'янське, Знам'янку, Київ, Рівне, Ковель та Ягодине. До польського Хелма прибуватиме о 17:20. Загальний час дороги становить трохи більше 20 годин.

Квиток з Дніпра до Хелма в купе коштуватиме майже 2,3 тис. грн, з Києва – 1,27 тис. грн.

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Потяг до Відня

10 грудня «Укрзалізниця» запускає новий прямий поїзд № 143/146 Відень – Чоп – Відень, який на станції Чоп буде «підвʼязаний» під пересадку на групу спальних вагонів з Києва (через Львів) саме для пересадкових пасажирів.

Нічну частину подорожі за кордон (Київ, Рівне, Луцьк, Львів – Чоп) пасажири проведуть у спальних вагонах «Укрзалізниці», а вдень їхатимуть маршрутом Чоп – Будапешт – Відень у сидячих вагонах угорської залізниці 1 або 2 класу.

Квиток із Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) коштуватиме близько 2500 грн. Пересадка в Чопі буде узгодженою, поїзд завжди чекатиме всіх своїх пасажирів.

Оновлення сполучення в Дніпрі

Також «Укрзалізниця» у грудні почне оновлювати приміське сполучення у Дніпрі. Буде запущено перший із маршрутів системи Dnipro City Express. Для проєкту використовуватимуться модернізовані на Київському електровагоноремонтному заводі електрички ЕПЛ2Т.

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Нагадаємо, «Укрзалізниця» презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та три міжнародних. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордоном, нові повідомлення для регіонів.