ЗСУ спростували інформацію про захоплення Роботиного

У населеному пункті відбуваються регулярні сутички із ДРГ противника, але успіху окупанти не мають

Роботине на Запоріжжі утримують бійці Сил оборони України. Ворог його не контролює. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в ефірі каналу «Еспресо» зазначив, що ворогу вже вдалося прорватися у Роботине, а бої тривають у самому населеному пункті.

«Заява депутата Запорізької обласної ради про те, що в результаті штурмових дій росіяни зайшли до села Роботине і фактично закріпилися там, не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в зоні відповідальності 65 ОМБр, яка обороняє населений пункт Роботине, дійсно відбуваються регулярні сутички із ДРГ противника, які заходять у село і намагаються там закріпитися. Але успіху окупанти не мають.

При цьому атаки противника відбивають на підступах до села за допомогою артилерії, а розрізнені групи окупантів знищують ударними дронами та мінометами.

«Сьогодні цей населений пункт утримують бійці Сил оборони України. Отже ворог його не контролює», – повідомили Сили оборони півдня.

Нагадаємо, російська окупаційна армія намагається захопити село Роботине Запорізької області, але всі спроби прорватися до цього населеного пункту зазнають невдачі.

До слова, інформація про те, що росіяни нібито зайшли до Часового Яру, не відповідає дійсності, однак у цьому районі ведуться важкі бої.