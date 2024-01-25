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Атака дронів на Одесу: з'явилися фото наслідків

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Атака дронів на Одесу: з'явилися фото наслідків
Рятувальники гасять пожежі, які спалахнули на місцях уражень
фото: Нацполіція

Унаслідок удару в Хаджибейському районі Одеси понівечена житлова багатоповерхівка

Росіяни ввечері 24 січня атакували Одесу ударними дронами, унаслідок чого в місті пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це повідомляє МВС України.

За даними МВС, пошкоджено багатоповерховий будинок та складське приміщення. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На місцях уражень спалахнули пожежі, які гасять співробітники ДСНС. Поліція фіксує наслідки ворожої атаки.

Як повідомила Одеська міська рада, унаслідок вечірньої атаки житлова багатоповерхівка була понівечена шахедами в Хаджибейському районі Одеси.

Пожежу в новобудові приборкано. Як зазначив мер Одеси Геннадій Труханов, на верхніх поверхах пошкоджено міжповерхове перекриття, ступень пошкодження тримальних конструкцій визначатимуть фахівці.

Також Геннадій Труханов повідомив, що один постраждалий доставлений в міську лікарню з опіками, перебуває в стані середньої тяжкості. Інший – отримав забій при падінні, надана медична допомога, від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, російська армія сьогодні ввечері, 24 січня, атакувала Одесу ударними дронами. Унаслідок цього постраждали двоє чоловіків.

Теги: Одеса Геннадій Труханов безпілотник

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